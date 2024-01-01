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Альмерия - Осасуна 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
30 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Альмерия
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Осасуна, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Осасуна
Памплона
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
18ИспаниязщМарк Пубиль
22МексиказщСесар Монтес
16СербиязщАлександар Радованович
20ИспаниязщАлекс Сентельес
6СенегалпзДион Лопи
5АргентинапзЛукас Робертоне
8ИспанияпзХонатан Виера
7БельгиянпЛарджи Рамазани
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
12БразилиянпЛео Баптистау
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
28ИспаниязщХорхе Эррандо
22КолумбиязщХоан Мохика
24ИспаниязщАлехандро Катена
7ИспанияпзХон Монкайола
34ИспанияпзИкер Муньос
14ИспаниянпРубен Гарсия
16ИспаниянпМой Гомес
20ИспаниянпХосе Мануэль Арнаис
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
04.01.2024Испания - Примера19-й турОсасуна1 : 0Альмерия
13.05.2023Испания - Примера34-й турОсасуна3 : 1Альмерия
12.09.2022Испания - Примера5-й турАльмерия0 : 1Осасуна
27.01.2021Кубок Испании1/8 финалаАльмерия0 : 0 5 : 4Осасуна
26.01.2019Испания - СегундаСегунда. 23-й турАльмерия0 : 1Осасуна
08.09.2018Испания - СегундаСегунда. 4-й турОсасуна3 : 1Альмерия
10.02.2018Испания - СегундаСегунда. 26-й турАльмерия0 : 1Осасуна
16.09.2017Испания - СегундаСегунда. 5-й турОсасуна2 : 1Альмерия
07.02.2016Испания - СегундаСегунда. 24-й турОсасуна0 : 0Альмерия
06.09.2015Испания - СегундаСегунда. 3-й турАльмерия2 : 1Осасуна
17.03.2024Испания - Примера29-й тур0 : 1Альмерия
11.03.2024Испания - Примера28-й турАльмерия2 : 2
01.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Альмерия
24.02.2024Испания - Примера26-й турАльмерия2 : 2
18.02.2024Испания - Примера25-й тур1 : 1Альмерия
16.03.2024Испания - Примера29-й турОсасуна2 : 4
09.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 0Осасуна
04.03.2024Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0
25.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 1Осасуна
17.02.2024Испания - Примера25-й турОсасуна2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона2964
3
Лига чемпионов
Жирона2962
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2942
8 Валенсия2840
9 Вильярреал2938
10 Хетафе2938
11 Лас-Пальмас2937
12 Осасуна2936
13 Алавес2932
14 Мальорка2930
15 Райо Вальекано2929
16 Севилья2928
17 Сельта2927
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2913

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