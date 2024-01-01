Альмерия - Осасуна 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
30 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Осасуна, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Осасуна
Памплона
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|16
|зщ
|Александар Радованович
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
|6
|пз
|Дион Лопи
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|8
|пз
|Хонатан Виера
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|12
|нп
|Лео Баптистау
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|7
|пз
|Хон Монкайола
|34
|пз
|Икер Муньос
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|16
|нп
|Мой Гомес
|20
|нп
|Хосе Мануэль Арнаис
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|04.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|12.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|26.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|0 : 1
|08.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|3 : 1
|10.02.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|0 : 1
|16.09.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|2 : 1
|07.02.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|0 : 0
|06.09.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|29
|42
|8
|Валенсия
|28
|40
|9
|Вильярреал
|29
|38
|10
|Хетафе
|29
|38
|11
|Лас-Пальмас
|29
|37
|12
|Осасуна
|29
|36
|13
|Алавес
|29
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Райо Вальекано
|29
|29
|16
|Севилья
|29
|28
|17
|Сельта
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|29
|13