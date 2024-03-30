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Метц - Монако 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
30 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Метц
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Монако, которое состоится 30 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Монако
Монако
16 Алжир вр Александр Укиджа
29 Мартиника зщ Кристоф Эрей
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Франция зщ Матьё Юдоль
22 Алжир зщ Кевин Ван Ден Керкхоф
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
25 Франция пз Артюр Атта
34 Франция пз Жозеф Н'Дюкиди
18 Сенегал нп Ламин Камара
10 Грузия нп Жорж Микаутадзе
99 Швеция нп Йоэль Асоро
1 Польша вр Радослав Маецки
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
5 Германия зщ Тило Керер
2 Бразилия зщ Вандерсон
20 Франция зщ Кассум Уаттара
21 Франция пз Магнес Аклиуше
19 Франция пз Юссуф Фофана
17 Россия пз Александр Головин
27 Сенегал нп Крепен Дьятта
29 США нп Фоларин Балогун
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
Румыния Ласло Болони
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Монако2 : 1Метц
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Метц1 : 2Монако
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Монако4 : 0Метц
06.04.2021 Кубок Франции 1/8 финала Монако0 : 0 5 : 4Метц
03.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Монако4 : 0Метц
30.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Метц0 : 1Монако
17.08.2019 Франция - Лига 1 2-й тур Метц3 : 0Монако
22.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала Монако1 : 3Метц
21.01.2018 Франция - Лига 1 22-й тур Монако3 : 1Метц
18.08.2017 Франция - Лига 1 3-й тур Метц0 : 1Монако
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 1Метц
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Метц1 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 2Метц
23.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Метц1 : 2
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 3 : 0Метц
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монако2 : 2
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 0 : 1Монако
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 2 : 3Монако
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Монако1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Лиги 1: «Метц» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2659
2
Лига чемпионов
Брест2647
3
Лига чемпионов
Монако2646
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2643
5
Лига Европы
Ницца2643
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2642
7 Марсель2639
8 Ренн2639
9 Реймс2638
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2627
14 Монпелье2626
15 Лорьян2626
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2623
18
Зона вылета
Клермон2620

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