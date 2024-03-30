Метц - Монако 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
30 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Монако, которое состоится 30 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Монако
Монако
|16
|вр
|Александр Укиджа
|29
|зщ
|Кристоф Эрей
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|39
|зщ
|Коффи Куао
|25
|пз
|Артюр Атта
|34
|пз
|Жозеф Н'Дюкиди
|18
|нп
|Ламин Камара
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
|99
|нп
|Йоэль Асоро
|1
|вр
|Радослав Маецки
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|зщ
|Вандерсон
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|21
|пз
|Магнес Аклиуше
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 0
|06.04.2021
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 0
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|22.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|21.01.2018
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|18.08.2017
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Лиги 1: «Метц» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|59
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|26
|47
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|26
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|26
|43
| 5
Лига Европы
|Ницца
|26
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|26
|42
|7
|Марсель
|26
|39
|8
|Ренн
|26
|39
|9
|Реймс
|26
|38
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|26
|27
|14
|Монпелье
|26
|26
|15
|Лорьян
|26
|26
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|26
|20