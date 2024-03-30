02:18 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 марта
Свернуть список

Лион - Реймс 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
30 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Лион
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Реймс, которое состоится 30 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Реймс
Реймс
1 Португалия вр Антони Лопеш
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
6 Франция пз Максанс Какере
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Франция нп Райан Шерки
10 Франция нп Александр Ляказетт
17 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
45 Франция зщ Теренс Куду
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
14 Германия пз Реда Хадра
6 Франция пз Валентен Атангана-Эдоа
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
17 Япония нп Кэито Накамура
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Реймс2 : 0Лион
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лион3 : 0Реймс
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс1 : 1Лион
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Реймс0 : 0Лион
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Лион1 : 2Реймс
12.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Реймс1 : 1Лион
29.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Лион3 : 0Реймс
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Реймс1 : 1Лион
11.01.2019 Франция - Лига 1 20-й тур Лион1 : 1Реймс
17.08.2018 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс1 : 0Лион
15.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 3Лион
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 0 : 2Лион
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Лион0 : 3
27.02.2024 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 0 4 : 3
23.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 1 : 2Лион
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Реймс2 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 2 : 2Реймс
02.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Реймс0 : 1
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 1 : 2Реймс
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Реймс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2659
2
Лига чемпионов
Брест2647
3
Лига чемпионов
Монако2646
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2643
5
Лига Европы
Ницца2643
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2642
7 Марсель2639
8 Ренн2639
9 Реймс2638
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2627
14 Монпелье2626
15 Лорьян2626
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2623
18
Зона вылета
Клермон2620

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close