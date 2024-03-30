Лион - Реймс 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
30 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Реймс, которое состоится 30 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Антони Лопеш
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|45
|зщ
|Теренс Куду
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|14
|пз
|Реда Хадра
|6
|пз
|Валентен Атангана-Эдоа
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Уильям Стилл
История личных встреч
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|12.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2019
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2018
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|23.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|59
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|26
|47
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|26
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|26
|43
| 5
Лига Европы
|Ницца
|26
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|26
|42
|7
|Марсель
|26
|39
|8
|Ренн
|26
|39
|9
|Реймс
|26
|38
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|26
|27
|14
|Монпелье
|26
|26
|15
|Лорьян
|26
|26
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|26
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|26
|20