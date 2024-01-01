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Дженоа - Фрозиноне 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
30 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Дженоа
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Фрозиноне, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Фрозиноне
Фрозиноне
1ИспанияврХосеп Риера
4БельгиязщКони де Винтер
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
32ДанияпзМортен Френнруп
47ХорватияпзМилан Бадель
90АнглияпзДжед Спенс
17УкраинапзРуслан Малиновский
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
19ИталиянпМатео Ретеги
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
80ИталияврСтефано Турати
19ИталиязщНадир Цортеа
5ИталиязщКалеб Околи
6ИталиязщСимоне Романьоли
32ИталиязщЭмануэле Валери
4ИталияпзМарко Брешианини
36ИталияпзЛука Маццители
18АргентинапзМатиас Соуле
14ИталияпзФранческо Джелли
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
70МарокконпВалид Хеддира
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
26.11.2023Италия - Серия А13-й турФрозиноне2 : 1Дженоа
13.05.2023Италия - Серия BСерия В. 37-й турФрозиноне3 : 2Дженоа
18.12.2022Италия - Серия BСерия В. 18-й турДженоа1 : 0Фрозиноне
03.03.2019Италия - Серия А26-й турДженоа0 : 0Фрозиноне
30.09.2018Италия - Серия А7-й турФрозиноне1 : 2Дженоа
03.04.2016Италия - Серия А31-й турДженоа4 : 0Фрозиноне
08.11.2015Италия - Серия А12-й турФрозиноне2 : 2Дженоа
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур0 : 0Дженоа
09.03.2024Италия - Серия А28-й турДженоа2 : 3
04.03.2024Италия - Серия А27-й тур2 : 1Дженоа
24.02.2024Италия - Серия А26-й турДженоа2 : 0
17.02.2024Италия - Серия А25-й тур1 : 1Дженоа
16.03.2024Италия - Серия А29-й турФрозиноне2 : 3
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 0Фрозиноне
03.03.2024Италия - Серия А27-й турФрозиноне1 : 1
25.02.2024Италия - Серия А26-й тур3 : 2Фрозиноне
18.02.2024Италия - Серия А25-й турФрозиноне0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2976
2
Лига чемпионов
Милан2962
3
Лига чемпионов
Ювентус2959
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2951
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2945
8 Фиорентина2843
9 Лацио2943
10 Монца2942
11 Торино2941
12 Дженоа2934
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2926
16 Кальяри2926
17 Эмполи2925
18
Зона вылета
Фрозиноне2924
19
Зона вылета
Сассуоло2923
20
Зона вылета
Салернитана2914

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