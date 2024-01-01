Дженоа - Фрозиноне 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
30 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Фрозиноне, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Фрозиноне
Фрозиноне
|1
|вр
|Хосеп Риера
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|90
|пз
|Джед Спенс
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|19
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|80
|вр
|Стефано Турати
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|32
|зщ
|Эмануэле Валери
|4
|пз
|Марко Брешианини
|36
|пз
|Лука Маццители
|18
|пз
|Матиас Соуле
|14
|пз
|Франческо Джелли
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|70
|нп
|Валид Хеддира
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|18.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 18-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|03.04.2016
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 0
|08.11.2015
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|29
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|29
|45
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Лацио
|29
|43
|10
|Монца
|29
|42
|11
|Торино
|29
|41
|12
|Дженоа
|29
|34
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|29
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|29
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|29
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14