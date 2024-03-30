Торино - Монца 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
30 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Монца, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|5
|зщ
|Адам Масина
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|22
|зщ
|Пабло Мари
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|27
|пз
|Даниэль Мальдини
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|29
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|29
|45
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Лацио
|29
|43
|10
|Монца
|29
|42
|11
|Торино
|29
|41
|12
|Дженоа
|29
|34
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|29
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|29
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|29
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14