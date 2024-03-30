02:18 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 марта
Свернуть список

Торино - Монца 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
30 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Торино
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Монца, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5МароккозщАдам Масина
13ШвейцариязщРикардо Родригес
20АвстриязщВалентино Лацаро
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
19ИталиязщРауль Белланова
28ИталияпзСамуэле Риччи
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
16ХорватияпзНикола Влашич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
91КолумбиянпДуван Сапата
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
22ИспаниязщПабло Мари
4ИталиязщАрмандо Иццо
19ИталиязщСамуэле Биринделли
44ИталиязщАндреа Карбони
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзРоберто Гальярдини
27ИталияпзДаниэль Мальдини
28ИталияпзАндреа Кольпани
47ПортугалиянпДани Карвалью
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
11.11.2023Италия - Серия А12-й турМонца1 : 1Торино
07.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турТорино1 : 1Монца
13.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турМонца1 : 2Торино
16.03.2024Италия - Серия А29-й тур0 : 2Торино
08.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 1Торино
02.03.2024Италия - Серия А27-й турТорино0 : 0
26.02.2024Италия - Серия А26-й тур3 : 2Торино
22.02.2024Италия - Серия А21-й турТорино0 : 2
16.03.2024Италия - Серия А29-й турМонца1 : 0
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 3Монца
02.03.2024Италия - Серия А27-й турМонца1 : 4
24.02.2024Италия - Серия А26-й тур0 : 2Монца
18.02.2024Италия - Серия А25-й турМонца4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2976
2
Лига чемпионов
Милан2962
3
Лига чемпионов
Ювентус2959
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2951
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2945
8 Фиорентина2843
9 Лацио2943
10 Монца2942
11 Торино2941
12 Дженоа2934
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2926
16 Кальяри2926
17 Эмполи2925
18
Зона вылета
Фрозиноне2924
19
Зона вылета
Сассуоло2923
20
Зона вылета
Салернитана2914

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close