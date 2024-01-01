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Фиорентина - Милан 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
30 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Фиорентина
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Милан, которое состоится 30 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Милан
Милан
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
4СербиязщНикола Миленкович
16ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
38ИталияпзРоландо Мандрагора
6Бразилияпз Артур
10АргентинанпНиколас Гонсалес
9АргентинанпЛукас Бельтран
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпАндреа Белотти
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
42ИталиязщАлессандро Флоренци
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
14НидерландыпзТейани Рейндерс
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
11СШАнпКристиан Пулишич
10ПортугалиянпРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
25.11.2023Италия - Серия А13-й турМилан1 : 0Фиорентина
04.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турФиорентина2 : 1Милан
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турМилан2 : 1Фиорентина
01.05.2022Италия - Серия А35-й турМилан1 : 0Фиорентина
20.11.2021Италия - Серия А13-й турФиорентина4 : 3Милан
21.03.2021Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 3Милан
29.11.2020Италия - Серия А9-й турМилан2 : 0Фиорентина
22.02.2020Италия - Серия А25-й турФиорентина1 : 1Милан
29.09.2019Италия - Серия А6-й турМилан1 : 3Фиорентина
11.05.2019Италия - Серия А36-й турФиорентина0 : 1Милан
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчФиорентина1 : 1
10.03.2024Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матч3 : 4Фиорентина
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 0Фиорентина
26.02.2024Италия - Серия А26-й турФиорентина2 : 1
17.03.2024Италия - Серия А29-й тур1 : 3Милан
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч1 : 3Милан
10.03.2024Италия - Серия А28-й турМилан1 : 0
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМилан4 : 2
01.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2976
2
Лига чемпионов
Милан2962
3
Лига чемпионов
Ювентус2959
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2951
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2945
8 Фиорентина2843
9 Лацио2943
10 Монца2942
11 Торино2941
12 Дженоа2934
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2926
16 Кальяри2926
17 Эмполи2925
18
Зона вылета
Фрозиноне2924
19
Зона вылета
Сассуоло2923
20
Зона вылета
Салернитана2914

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