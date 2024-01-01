Фиорентина - Милан 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
30 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 30-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Милан, которое состоится 30 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Милан
Милан
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|6
|пз
|Артур
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Андреа Белотти
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 3
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 4
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|76
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|29
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|29
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|29
|45
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Лацио
|29
|43
|10
|Монца
|29
|42
|11
|Торино
|29
|41
|12
|Дженоа
|29
|34
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|29
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|29
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|29
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14