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Вердер - Вольфсбург 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Вердер
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Вольфсбург, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Вольфсбург
Вольфсбург
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
22АргентиназщХулиан Малатини
13СербиязщМилош Велькович
3ГерманиязщАнтони Юнг
27ГерманиязщФеликс Агу
20АвстрияпзРомано Шмид
28ФранцияпзСкелли Альверо
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
2БельгияпзОливье Деман
7ГерманиянпМарвин Дукш
29ГерманиянпНик Вольтемаде
1БельгияврКоэн Кастельс
20ГерманиязщРидле Баку
21ДаниязщЙоаким Мехле
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
13Бразилиязщ Рожерио
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
40СШАпзКевин Паредес
17ГерманиянпКевин Бехренс
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турВольфсбург2 : 2Вердер
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турВердер2 : 1Вольфсбург
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 2Вердер
20.03.2021Германия - Бундеслига26-й турВердер1 : 2Вольфсбург
27.11.2020Германия - Бундеслига9-й турВольфсбург5 : 3Вердер
07.06.2020Германия - Бундеслига30-й турВердер0 : 1Вольфсбург
01.12.2019Германия - Бундеслига13-й турВольфсбург2 : 3Вердер
03.03.2019Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург1 : 1Вердер
05.10.2018Германия - Бундеслига7-й турВердер2 : 0Вольфсбург
11.02.2018Германия - Бундеслига22-й турВердер3 : 1Вольфсбург
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 1Вердер
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турВердер1 : 2
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 1Вердер
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турВердер1 : 1
16.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур0 : 1Вердер
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург1 : 3
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур2 : 0Вольфсбург
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург2 : 3
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 2Вольфсбург
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турВольфсбург1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2670
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2649
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2640
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2633
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

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