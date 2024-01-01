Вердер - Вольфсбург 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Вольфсбург, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Вольфсбург
Вольфсбург
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|13
|зщ
|Милош Велькович
|3
|зщ
|Антони Юнг
|27
|зщ
|Феликс Агу
|20
|пз
|Романо Шмид
|28
|пз
|Скелли Альверо
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|2
|пз
|Оливье Деман
|7
|нп
|Марвин Дукш
|29
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|20
|зщ
|Ридле Баку
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|13
|зщ
|Рожерио
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|40
|пз
|Кевин Паредес
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Оле Вернер
История личных встреч
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|5 : 3
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|03.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|05.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|11.02.2018
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|26
|70
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|26
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13