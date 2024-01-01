Айнтрахт Ф - Унион 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Унион, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Унион
Берлин
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эллиес Скири
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|27
|пз
|Марио Гётце
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|7
|нп
|Омар Мармуш
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|29
|пз
|Лука Тусар
|7
|пз
|Бренден Ааронсон
|8
|пз
|Рани Хедира
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|14
|нп
|Йорбе Вертессен
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Урс Фишер
История личных встреч
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|24.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|27.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|26
|70
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|26
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13