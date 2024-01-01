02:19 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 марта
Свернуть список

Айнтрахт Ф - Унион 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Айнтрахт Ф
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Унион, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Унион
Берлин
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
29ФранциязщНильс Нкунку
16ШвецияпзХуго Ларссон
15ТуниспзЭллиес Скири
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
27ГерманияпзМарио Гётце
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
7ЕгипетнпОмар Мармуш
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
6ГерманиязщРобин Госенс
29ФранцияпзЛука Тусар
7СШАпзБренден Ааронсон
8ГерманияпзРани Хедира
10ГерманиянпКевин Фолланд
14БельгиянпЙорбе Вертессен
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турУнион0 : 3Айнтрахт Ф
04.04.2023Кубок Германии1/4 финалаАйнтрахт Ф2 : 0Унион
19.03.2023Германия - Бундеслига25-й турУнион2 : 0Айнтрахт Ф
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турАйнтрахт Ф2 : 0Унион
17.04.2022Германия - Бундеслига30-й турУнион2 : 0Айнтрахт Ф
28.11.2021Германия - Бундеслига13-й турАйнтрахт Ф2 : 1Унион
20.03.2021Германия - Бундеслига26-й турАйнтрахт Ф5 : 2Унион
28.11.2020Германия - Бундеслига9-й турУнион3 : 3Айнтрахт Ф
24.02.2020Германия - Бундеслига23-й турАйнтрахт Ф1 : 2Унион
27.09.2019Германия - Бундеслига6-й турУнион1 : 2Айнтрахт Ф
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур3 : 1Айнтрахт Ф
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турАйнтрахт Ф3 : 1
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур1 : 2Айнтрахт Ф
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турАйнтрахт Ф2 : 2
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матчАйнтрахт Ф1 : 2
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турУнион2 : 1
08.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур2 : 0Унион
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турУнион0 : 2
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турУнион2 : 2
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур0 : 1Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2670
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2649
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2640
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2633
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close