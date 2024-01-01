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Байер - Хоффенхайм 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Байер
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хоффенхайм, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2ХорватиязщЙосип Станишич
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
21МарокконпАмин Адли
14ЧехиянпПатрик Шик
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
34ФранциязщСтэнли Нсоки
3ЧехиязщПавел Кадержабек
19ЧехиязщДавид Юрасек
16ГерманияпзАнтон Стах
40ГерманияпзУмут Тохумджу
11АвстрияпзФлориан Гриллич
9ТогонпИла Бебу
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм2 : 3Байер
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм1 : 3Байер
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турБайер0 : 3Хоффенхайм
07.05.2022Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм2 : 4Байер
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турБайер2 : 2Хоффенхайм
12.04.2021Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм0 : 0Байер
13.12.2020Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 1Хоффенхайм
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм2 : 1Байер
31.08.2019Германия - Бундеслига3-й турБайер0 : 0Хоффенхайм
29.03.2019Германия - Бундеслига27-й турХоффенхайм4 : 1Байер
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 3Байер
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчБайер3 : 2
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 0
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матч2 : 2Байер
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур0 : 2Байер
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турХоффенхайм0 : 3
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур3 : 1Хоффенхайм
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 3Хоффенхайм
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турХоффенхайм0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2670
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2649
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2640
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2633
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

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