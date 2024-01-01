Байер - Хоффенхайм 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хоффенхайм, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|16
|пз
|Антон Стах
|40
|пз
|Умут Тохумджу
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|9
|нп
|Ила Бебу
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|12.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|13.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 1
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|29.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|4 : 1
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 2
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|26
|70
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|26
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13