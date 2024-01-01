Ислочь - Шахтёр С 30 Марта прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Шахтёр С, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|21.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|05.05.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|21.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|4 : 0
|21.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|4 : 2
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|4 : 0
|15.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо-Брест
|2
|4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|1
|3
|4
|Неман
|1
|3
|5
|БАТЭ
|1
|3
|6
|Торпедо-БелАЗ
|1
|3
|7
|Гомель
|1
|1
|8
|Слуцк
|1
|1
|9
|Арсенал
|2
|1
|10
|Днепр М
|2
|1
|11
|Ислочь
|1
|1
|12
|Нафтан
|1
|0
|13
|Минск
|1
|0
|14
|Витебск
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|1
|-17