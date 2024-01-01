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Ислочь - Шахтёр С 30 Марта прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Ислочь
Шахтёр С

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Шахтёр С, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Ислочь2 : 1Шахтёр С
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С3 : 0Ислочь
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Шахтёр С1 : 0Ислочь
10.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Ислочь1 : 1Шахтёр С
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 1Шахтёр С
05.05.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Ислочь2 : 0Шахтёр С
21.04.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Шахтёр С1 : 0Ислочь
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С4 : 0Ислочь
21.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь4 : 2Шахтёр С
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Шахтёр С4 : 0Ислочь
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 1
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 2
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 1 : 4Ислочь
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 2 : 1Ислочь
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Ислочь3 : 2
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С1 : 0
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Шахтёр С1 : 0
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Шахтёр С
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С3 : 0
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 3 : 2Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест24
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн13
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь13
4 Неман13
5 БАТЭ13
6 Торпедо-БелАЗ13
7 Гомель11
8 Слуцк11
9 Арсенал21
10 Днепр М21
11 Ислочь11
12 Нафтан10
13 Минск10
14 Витебск10
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Шахтёр С1-17

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