02:21 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 марта
Свернуть список

Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
30 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс, которое состоится 30 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Анахайм Дакс
Анахайм
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
США Грег Кронин
История личных встреч
10.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 5Эдмонтон Ойлерз
01.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 7Эдмонтон Ойлерз
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз8 : 2Анахайм Дакс
06.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3Эдмонтон Ойлерз
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 0Анахайм Дакс
12.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 6Эдмонтон Ойлерз
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Анахайм Дакс
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 6Эдмонтон Ойлерз
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 3Анахайм Дакс
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 5Анахайм Дакс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Эдмонтон Ойлерз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Эдмонтон Ойлерз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз8 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Анахайм Дакс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Анахайм Дакс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТ
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 0
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close