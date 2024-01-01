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Реал Мадрид - Барселона 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
21 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Реал Мадрид
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
15УругвайпзФедерико Вальверде
8ГерманияпзТони Кроос
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
4УругвайзщРональд Араухо
23ФранциязщЖюль Кунде
33ИспаниязщПау Кубарси
2ПортугалиязщЖоау Канселу
15ДаниязщАндреас Кристенсен
21НидерландыпзФренки де Йонг
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
27ИспаниянпЛамин Ямал
9ПольшанпРоберт Левандовски
11Бразилиянп Рафинья
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
14.01.2024Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид4 : 1Барселона
28.10.2023Испания - Примера11-й турБарселона1 : 2Реал Мадрид
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБарселона3 : 0Реал Мадрид
05.04.2023Кубок Испании1/2 финалаБарселона0 : 4Реал Мадрид
19.03.2023Испания - Примера26-й турБарселона2 : 1Реал Мадрид
02.03.2023Кубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид0 : 1Барселона
15.01.2023Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид1 : 3Барселона
16.10.2022Испания - Примера9-й турРеал Мадрид3 : 1Барселона
24.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиБарселона1 : 0Реал Мадрид
20.03.2022Испания - Примера29-й турРеал Мадрид0 : 4Барселона
17.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матч1 : 1 3 : 4Реал Мадрид
13.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 1Реал Мадрид
09.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 3
31.03.2024Испания - Примера30-й турРеал Мадрид2 : 0
16.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 4Реал Мадрид
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБарселона1 : 4
13.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 1Барселона
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч2 : 3Барселона
30.03.2024Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0
17.03.2024Испания - Примера29-й тур0 : 3Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура Примеры: «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3170
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3150
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3139
10 Хетафе3139
11 Осасуна3239
12 Лас-Пальмас3237
13 Севилья3134
14 Райо Вальекано3234
15 Алавес3132
16 Мальорка3131
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3125
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3114

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