Реал Мадрид - Барселона 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
21 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|21
|пз
|Френки де Йонг
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|11
|нп
|Рафинья
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|14.01.2024
|Суперкубок Испании
|Финал
|4 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 4
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|02.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|15.01.2023
|Суперкубок Испании
|Финал
|1 : 3
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 4
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура Примеры: «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|31
|50
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|31
|39
|10
|Хетафе
|31
|39
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Лас-Пальмас
|32
|37
|13
|Севилья
|31
|34
|14
|Райо Вальекано
|32
|34
|15
|Алавес
|31
|32
|16
|Мальорка
|31
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|31
|14