Лилль - Страсбург 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
21 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Страсбург, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Страсбург
Страсбург
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Анхель Гомес
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|36
|вр
|Алаа Беллааруш
|13
|зщ
|Сайду Соу
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|5
|зщ
|Лука Перрен
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|3
|зщ
|Тома Делен
|8
|пз
|Андрей Сантос
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|26
|нп
|Дилан Баква
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|11
|нп
|Мойзе Сахи
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Патрик Виейра
История личных встреч
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|22.02.2019
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Лион
|29
|41
|9
|Реймс
|29
|40
|10
|Марсель
|28
|39
|11
|Тулуза
|29
|36
|12
|Страсбург
|29
|36
|13
|Монпелье
|29
|33
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Гавр
|29
|28
|16
|Метц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|29
|22