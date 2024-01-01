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Лилль - Страсбург 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
21 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лилль
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Страсбург, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Страсбург
Страсбург
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
8 Англия пз Анхель Гомес
21 Франция пз Бенжамен Андре
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
36 Марокко вр Алаа Беллааруш
13 Гвинея зщ Сайду Соу
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
5 Франция зщ Лука Перрен
2 Франция зщ Фредерик Жильбер
3 Франция зщ Тома Делен
8 Бразилия пз Андрей Сантос
27 Франция пз Ибраима Сиссоко
26 Франция нп Дилан Баква
9 Франция нп Кевин Гамейро
11 Кот-д'Ивуар нп Мойзе Сахи
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Страсбург2 : 1Лилль
12.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль2 : 0Страсбург
14.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Страсбург0 : 3Лилль
24.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Лилль1 : 0Страсбург
25.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2Лилль
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль1 : 1Страсбург
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Страсбург0 : 3Лилль
01.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Страсбург1 : 2Лилль
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур Лилль2 : 0Страсбург
22.02.2019 Франция - Лига 1 26-й тур Страсбург1 : 1Лилль
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Лилль2 : 1 3 : 4
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 2 : 1Лилль
05.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль3 : 1
29.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль2 : 1
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 1Лилль
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Страсбург3 : 1
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 0 : 0Страсбург
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Страсбург2 : 0
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 3Страсбург
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Страсбург0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2953
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2947
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Ренн3042
8 Лион2941
9 Реймс2940
10 Марсель2839
11 Тулуза2936
12 Страсбург2936
13 Монпелье2933
14 Нант3031
15 Гавр2928
16 Метц2926
17
Зона вылета
Лорьян2926
18
Зона вылета
Клермон2922

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