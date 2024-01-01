Боруссия Д - Байер 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
21 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Байер, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|нп
|Джейдон Санчо
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 5
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 3
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 0
|24.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|03.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Байер». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|29
|79
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|66
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|29
|56
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|30
|45
|7
|Аугсбург
|30
|39
|8
|Хоффенхайм
|30
|39
|9
|Фрайбург
|29
|39
|10
|Хайденхайм
|30
|34
|11
|Боруссия М
|30
|31
|12
|Вердер
|29
|31
|13
|Вольфсбург
|30
|31
|14
|Унион
|30
|29
|15
|Бохум
|30
|27
|16
|Майнц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17