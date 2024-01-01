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Боруссия Д - Байер 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
21 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Боруссия Д
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Байер, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Байер
Леверкузен
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
22НидерландызщЯн Матсен
20АвстрияпзМарсель Забитцер
23ГерманияпзЭмре Джан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
10АнглиянпДжейдон Санчо
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБайер1 : 1Боруссия Д
29.01.2023Германия - Бундеслига18-й турБайер0 : 2Боруссия Д
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д1 : 0Байер
06.02.2022Германия - Бундеслига21-й турБоруссия Д2 : 5Байер
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турБайер3 : 4Боруссия Д
22.05.2021Германия - Бундеслига34-й турБоруссия Д3 : 1Байер
19.01.2021Германия - Бундеслига17-й турБайер2 : 1Боруссия Д
08.02.2020Германия - Бундеслига21-й турБайер4 : 3Боруссия Д
14.09.2019Германия - Бундеслига4-й турБоруссия Д4 : 0Байер
24.02.2019Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д3 : 2Байер
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБоруссия Д4 : 2
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур1 : 2Боруссия Д
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч2 : 1Боруссия Д
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д0 : 1
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 2Боруссия Д
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матч1 : 1Байер
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБайер5 : 0
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матчБайер2 : 0
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур0 : 1Байер
03.04.2024Кубок Германии1/2 финалаБайер4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Дортмунд) — «Байер». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2979
2
Лига чемпионов
Бавария3066
3
Лига чемпионов
Штутгарт2963
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3059
5
Лига Европы
Боруссия Д2956
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3045
7 Аугсбург3039
8 Хоффенхайм3039
9 Фрайбург2939
10 Хайденхайм3034
11 Боруссия М3031
12 Вердер2931
13 Вольфсбург3031
14 Унион3029
15 Бохум3027
16 Майнц2926
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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