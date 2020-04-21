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Карлсруэ - Герта 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
21 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур
Карлсруэ
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Герта, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Герта
Берлин
История личных встреч
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Герта2 : 2Карлсруэ
23.05.2009 Германия - Бундеслига 34-й тур Карлсруэ4 : 0Герта
13.12.2008 Германия - Бундеслига 17-й тур Герта4 : 0Карлсруэ
03.05.2008 Германия - Бундеслига 31-й тур Герта3 : 1Карлсруэ
23.11.2007 Германия - Бундеслига 14-й тур Карлсруэ2 : 1Герта
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 1 : 1Карлсруэ
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Карлсруэ2 : 1
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 0Карлсруэ
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ7 : 0
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 0Карлсруэ
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Герта4 : 0
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 3Герта
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Герта3 : 3
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Герта5 : 2
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 2 : 0Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн2958
2
Повышение
Санкт-Паули2957
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3055
4 Гамбург2949
5 Ганновер-962945
6 Герта2944
7 Карлсруэ2943
8 Падерборн 073043
9 Гройтер Фюрт3042
10 Эльверсберг3040
11 Нюрнберг3037
12 Шальке-043036
13 Айнтрахт Б3034
14 Магдебург2933
15 Веен3032
16 Ганза Р2931
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн3030
18
Зона вылета
Оснабрюк3024

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