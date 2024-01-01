Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
22 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Джаред Беднар
История личных встреч
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|20.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|23.04
|26.04
|27.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|23.04
|25.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
0
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|24.04
|26.04
|28.04
|29.04
|01.05
|04.05
1
0
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|24.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
1
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|22.04
|24.04
|27.04
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
0
0
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|22.04
|24.04
|27.04
|29.04
|30.04
|03.05
|05.05
0
0
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|23.04
|25.04
|28.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|23.04
|25.04
|27.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
0