Вулверхэмптон - Лутон Таун 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Лутон Таун, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Лутон Таун
Лутон
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|6
|пз
|Бубакар Траоре
|62
|пз
|Таванда Чирева
|12
|нп
|Матеус Кунья
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Берк
|15
|зщ
|Теден Менжи
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|27
|зщ
|Даики Хасиока
|28
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|6
|пз
|Росс Баркли
|45
|пз
|Алфи Даути
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|14
|пз
|Тахит Чонг
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|05.01.2013
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|76
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|74
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Борнмут
|34
|45
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|43
|13
|Фулхэм
|34
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|34
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|34
|16