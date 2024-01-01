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Вулверхэмптон - Лутон Таун 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
Вулверхэмптон
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Лутон Таун, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Лутон Таун
Лутон
1 Португалия вр Жозе Са
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
5 Габон пз Марио Лемина
6 Мали пз Бубакар Траоре
62 Англия пз Таванда Чирева
12 Бразилия нп Матеус Кунья
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
24 Бельгия вр Томас Камински
16 Англия зщ Рис Берк
15 Англия зщ Теден Менжи
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
27 Япония зщ Даики Хасиока
28 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
6 Англия пз Росс Баркли
45 Англия пз Алфи Даути
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
9 Англия нп Карлтон Моррис
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лутон Таун1 : 1Вулверхэмптон
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Лутон Таун1 : 0Вулверхэмптон
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вулверхэмптон0 : 1
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вулверхэмптон0 : 2
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2Вулверхэмптон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лутон Таун1 : 5
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 5 : 1Лутон Таун
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лутон Таун2 : 1
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 2 : 0Лутон Таун
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3474
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3353
7 Ньюкасл Юнайтед3350
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3247
10 Борнмут3445
11 Брайтон энд Хоув Альбион3344
12 Вулверхэмптон3443
13 Фулхэм3442
14 Кристал Пэлас3439
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3433
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3416

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