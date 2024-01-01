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Фулхэм - Кристал Пэлас 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Фулхэм
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Кристал Пэлас, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
17ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
4АнглиязщТосин Адарабиойо
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
28СербияпзСаша Лукич
18БразилияпзАндреас Перейра
22НигериянпАлекс Айуоби
14ЯмайканпБобби де Кордова-Рид
19БразилиянпРодриго Мунис
30АнглияврДин Хендерсон
17АнглиязщНатаниэл Клайн
16ДаниязщЙоаким Андерсен
26СШАзщКрис Ричардс
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
20АнглияпзАдам Уортон
19АнглияпзУилл Хьюз
7ФранцияпзМайкл Олисе
10АнглияпзЭберечи Эзе
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турКристал Пэлас0 : 0Фулхэм
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм2 : 2Кристал Пэлас
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турКристал Пэлас0 : 3Фулхэм
28.02.2021Англия - Премьер-лига26-й турКристал Пэлас0 : 0Фулхэм
24.10.2020Англия - Премьер-лига6-й турФулхэм1 : 2Кристал Пэлас
02.02.2019Англия - Премьер-лига25-й турКристал Пэлас2 : 0Фулхэм
11.08.2018Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм0 : 2Кристал Пэлас
11.05.2014Англия - Премьер-лига38-й турФулхэм2 : 2Кристал Пэлас
21.10.2013Англия - Премьер-лига8-й турКристал Пэлас1 : 4Фулхэм
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм1 : 3
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур0 : 2Фулхэм
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турФулхэм0 : 1
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й тур3 : 1Фулхэм
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й тур3 : 3Фулхэм
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турКристал Пэлас2 : 0
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турКристал Пэлас5 : 2
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур0 : 1Кристал Пэлас
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турКристал Пэлас2 : 4
02.04.2024Англия - Премьер-лига31-й тур1 : 0Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3474
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3353
7 Ньюкасл Юнайтед3350
8 Вест Хэм Юнайтед3448
9 Челси3247
10 Борнмут3445
11 Брайтон энд Хоув Альбион3344
12 Вулверхэмптон3443
13 Фулхэм3442
14 Кристал Пэлас3439
15 Брентфорд3435
16 Эвертон3433
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3425
19
Зона вылета
Бёрнли3423
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3416

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