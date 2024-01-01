Фулхэм - Кристал Пэлас 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Кристал Пэлас, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|28
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|19
|нп
|Родриго Мунис
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|7
|пз
|Майкл Олисе
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Марку Силва
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 2
|21.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|76
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|74
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|53
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|48
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Борнмут
|34
|45
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|43
|13
|Фулхэм
|34
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Брентфорд
|34
|35
|16
|Эвертон
|34
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|34
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|34
|23
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|34
|16