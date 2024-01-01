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Ювентус - Милан 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
27 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ювентус
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
26 Аргентина пз Карлос Алькарас
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
16 Франция вр Мик Меньян
46 Италия зщ Маттео Габбиа
28 Германия зщ Малик Тшау
42 Италия зщ Алессандро Флоренци
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
80 США пз Юнус Муса
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
9 Франция нп Оливье Жиру
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Милан0 : 1Ювентус
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус2 : 2Милан
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1Милан
08.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Милан2 : 0Ювентус
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Милан0 : 0Ювентус
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус1 : 1Милан
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус0 : 3Милан
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Милан1 : 3Ювентус
07.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Милан4 : 2Ювентус
12.06.2020 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Ювентус0 : 0Милан
23.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1Ювентус
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 2Ювентус
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 0 : 0Ювентус
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Ювентус1 : 0
02.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус2 : 0
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1Милан
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 3 : 3Милан
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Милан0 : 1
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Милан3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура Серии A: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3369
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3358
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3343
12 Дженоа3339
13 Лечче3335
14 Кальяри3332
15 Верона3331
16 Эмполи3331
17 Удинезе3328
18
Зона вылета
Фрозиноне3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3315

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