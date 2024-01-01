Фрайбург - Вольфсбург 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
27 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вольфсбург, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|14
|пз
|Янник Кайтель
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|20
|зщ
|Ридле Баку
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|6
|пз
|Астер Вранкс
|31
|пз
|Янник Герардт
|23
|нп
|Йонас Винд
|11
|нп
|Тьягу Томаш
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|6 : 0
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 2
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|31.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 3
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|30
|80
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|66
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|30
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|30
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|30
|45
|7
|Фрайбург
|30
|40
|8
|Аугсбург
|30
|39
|9
|Хоффенхайм
|30
|39
|10
|Хайденхайм
|30
|34
|11
|Вердер
|30
|34
|12
|Боруссия М
|30
|31
|13
|Вольфсбург
|30
|31
|14
|Унион
|30
|29
|15
|Майнц
|30
|27
|16
|Бохум
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17