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Фрайбург - Вольфсбург 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
27 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Фрайбург
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вольфсбург, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКильянн Сильдийя
5ГерманиязщМануэль Гульде
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
14ГерманияпзЯнник Кайтель
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпониянпРицу Доан
9ГерманиянпЛукас Хёлер
32ИталиянпВинченцо Грифо
38АвстриянпМихаэль Грегорич
1БельгияврКоэн Кастельс
4ФранциязщМаксанс Лакруа
3БельгиязщСебастиан Борнау
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
2ГерманиязщКилиан Фишер
20ГерманиязщРидле Баку
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
6БельгияпзАстер Вранкс
31ГерманияпзЯнник Герардт
23ДаниянпЙонас Винд
11ПортугалиянпТьягу Томаш
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турВольфсбург0 : 1Фрайбург
19.05.2023Германия - Бундеслига33-й турФрайбург2 : 0Вольфсбург
21.01.2023Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург6 : 0Фрайбург
12.03.2022Германия - Бундеслига26-й турФрайбург3 : 2Вольфсбург
23.10.2021Германия - Бундеслига9-й турВольфсбург0 : 2Фрайбург
31.01.2021Германия - Бундеслига19-й турВольфсбург3 : 0Фрайбург
27.09.2020Германия - Бундеслига2-й турФрайбург1 : 1Вольфсбург
13.06.2020Германия - Бундеслига31-й турВольфсбург2 : 2Фрайбург
07.12.2019Германия - Бундеслига14-й турФрайбург1 : 0Вольфсбург
09.02.2019Германия - Бундеслига21-й турФрайбург3 : 3Вольфсбург
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турФрайбург1 : 1
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур0 : 1Фрайбург
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 3Фрайбург
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турФрайбург2 : 3
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВольфсбург1 : 0
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур3 : 0Вольфсбург
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й турВольфсбург1 : 3
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 2Вольфсбург
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3080
2
Лига чемпионов
Бавария3066
3
Лига чемпионов
Штутгарт3063
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3059
5
Лига Европы
Боруссия Д3057
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3045
7 Фрайбург3040
8 Аугсбург3039
9 Хоффенхайм3039
10 Хайденхайм3034
11 Вердер3034
12 Боруссия М3031
13 Вольфсбург3031
14 Унион3029
15 Майнц3027
16 Бохум3027
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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