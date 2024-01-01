Бавария - Айнтрахт Ф 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
27 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Айнтрахт Ф, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Леон Горецка
|25
|нп
|Томас Мюллер
|39
|нп
|Матис Тель
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|31
|зщ
|Филипп Макс
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|пз
|Эллиес Скири
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|7
|нп
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Жольт Лёв
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|05.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 6
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|10.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|30
|80
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|66
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|30
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|30
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|30
|45
|7
|Фрайбург
|30
|40
|8
|Аугсбург
|30
|39
|9
|Хоффенхайм
|30
|39
|10
|Хайденхайм
|30
|34
|11
|Вердер
|30
|34
|12
|Боруссия М
|30
|31
|13
|Вольфсбург
|30
|31
|14
|Унион
|30
|29
|15
|Майнц
|30
|27
|16
|Бохум
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17