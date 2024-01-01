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Бавария - Айнтрахт Ф 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
27 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Бавария
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Айнтрахт Ф, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ГерманияврМануэль Нойер
15АнглиязщЭрик Дайер
4НидерландызщМаттейс де Лигт
19КанадазщАльфонсо Дэвис
42ГерманияпзДжамал Мусиала
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
8ГерманияпзЛеон Горецка
25ГерманиянпТомас Мюллер
39ФранциянпМатис Тель
9АнглиянпГарри Кейн
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
31ГерманиязщФилипп Макс
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
27ГерманияпзМарио Гётце
15ТуниспзЭллиес Скири
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
7ЕгипетнпОмар Мармуш
11ФранциянпУго Экитике
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ВенгрияЖольт Лёв
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф5 : 1Бавария
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турБавария1 : 1Айнтрахт Ф
05.08.2022Германия - Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 6Бавария
26.02.2022Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф0 : 1Бавария
03.10.2021Германия - Бундеслига7-й турБавария1 : 2Айнтрахт Ф
20.02.2021Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф2 : 1Бавария
24.10.2020Германия - Бундеслига5-й турБавария5 : 0Айнтрахт Ф
10.06.2020Кубок Германии1/2 финалаБавария2 : 1Айнтрахт Ф
23.05.2020Германия - Бундеслига27-й турБавария5 : 2Айнтрахт Ф
02.11.2019Германия - Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф5 : 1Бавария
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 5Бавария
17.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБавария1 : 0
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБавария2 : 0
09.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч2 : 2Бавария
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур3 : 2Бавария
19.04.2024Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф3 : 1
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур3 : 0Айнтрахт Ф
05.04.2024Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турАйнтрахт Ф0 : 0
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур3 : 1Айнтрахт Ф
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3080
2
Лига чемпионов
Бавария3066
3
Лига чемпионов
Штутгарт3063
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3059
5
Лига Европы
Боруссия Д3057
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3045
7 Фрайбург3040
8 Аугсбург3039
9 Хоффенхайм3039
10 Хайденхайм3034
11 Вердер3034
12 Боруссия М3031
13 Вольфсбург3031
14 Унион3029
15 Майнц3027
16 Бохум3027
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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