Кайсар - Кайрат 27 Апреля прямая трансляция
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Кайрат, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|28.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|19.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|07.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|12.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|21.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|14.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|5 : 1
|01.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|26.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|01.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|06.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|07.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|5
|8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|5
|8
|4
|Тобол
|4
|8
|5
|Кайрат
|5
|8
|6
|Астана
|5
|7
|7
|Елимай
|4
|7
|8
|Жетысу
|4
|7
|9
|Женис
|5
|6
|10
|Атырау
|5
|4
|11
|Туран
|5
|4
| 12
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|5
|3
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|4
|1
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0