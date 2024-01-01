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Кайсар - Кайрат 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
Кайсар
Кайрат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Кайрат, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
29.07.2023Казахстан - Премьер-лига17-й турКайсар0 : 0Кайрат
21.05.2023Казахстан - Премьер-лига10-й турКайрат0 : 3Кайсар
28.05.2021Казахстан - Премьер-лига14-й турКайрат1 : 0Кайсар
19.03.2021Казахстан - Премьер-лига2-й турКайсар0 : 3Кайрат
07.11.2020Казахстан - Премьер-лига18-й турКайсар2 : 2Кайрат
12.09.2020Казахстан - Премьер-лига8-й турКайрат2 : 1Кайсар
21.09.2019Казахстан - Премьер-лига27-й турКайсар0 : 1Кайрат
14.07.2019Казахстан - Премьер-лига18-й турКайрат5 : 1Кайсар
01.05.2019Казахстан - Премьер-лига8-й турКайсар2 : 1Кайрат
26.09.2018Казахстан - Премьер-лига25-й турКайсар1 : 2Кайрат
20.04.2024Казахстан - Премьер-лига5-й турКайсар1 : 1
06.04.2024Казахстан - Премьер-лига4-й тур1 : 0Кайсар
06.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й турКайсар0 : 3
01.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й турКайсар1 : 3
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й тур0 : 1Кайсар
20.04.2024Казахстан - Премьер-лига5-й турКайрат1 : 3
06.04.2024Казахстан - Премьер-лига4-й турКайрат0 : 0
31.03.2024Казахстан - Премьер-лига3-й тур1 : 2Кайрат
07.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й тур0 : 0Кайрат
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й турКайрат2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе410
2
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар58
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы58
4 Тобол48
5 Кайрат58
6 Астана57
7 Елимай47
8 Жетысу47
9 Женис56
10 Атырау54
11 Туран54
12
Зона вылета
Шахтёр Крг53
13
Зона вылета
Кайсар41
14
Зона вылета
Аксу00

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