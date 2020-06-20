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Испания - Италия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
20 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Испания
Италия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Италия, которое состоится 20 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Италия
23 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Испания зщ Робен Ле Норман
4 Испания зщ Начо Фернандес
24 Испания зщ Марк Кукурелья
20 Испания пз Педри
16 Испания пз Родри
8 Испания пз Фабиан Руис
19 Испания нп Ламин Ямаль
7 Испания нп Альваро Мората
17 Испания нп Нико Уильямс
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
3 Италия зщ Федерико Димарко
2 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
23 Италия зщ Алессандро Бастони
5 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Италия пз Жоржиньо
18 Италия пз Николо Барелла
7 Италия пз Давиде Фраттези
10 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
14 Италия нп Федерико Кьеза
9 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
15.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала Испания2 : 1Италия
06.10.2021 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала Италия1 : 2Испания
06.07.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/2 финала Италия1 : 1 4 : 2Испания
02.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 7-й тур Испания3 : 0Италия
06.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 2-й тур Италия1 : 1Испания
27.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/8 финала Италия2 : 0Испания
24.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Италия1 : 1Испания
06.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Испания1 : 0Италия
27.06.2013 Кубок конфедераций 1/2 финала Испания0 : 0 7 : 6Италия
01.07.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Финал Испания4 : 0Италия
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Испания3 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания5 : 1
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания5 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания3 : 3
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания0 : 1
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Италия2 : 1
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия1 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия0 : 0
24.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия2 : 0
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Испания — Италия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Дания11
3
1/8 финала - возможный выход
Словения11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия10
4 Грузия10

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