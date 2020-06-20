Испания - Италия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
20 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Италия, которое состоится 20 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Италия
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|4
|зщ
|Начо Фернандес
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|20
|пз
|Педри
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|7
|нп
|Альваро Мората
|17
|нп
|Нико Уильямс
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Жоржиньо
|18
|пз
|Николо Барелла
|7
|пз
|Давиде Фраттези
|10
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
|06.10.2021
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|1 : 2
|06.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 2
|02.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 7-й тур
|3 : 0
|06.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. 2-й тур
|1 : 1
|27.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|24.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|06.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|1 : 0
|27.06.2013
|Кубок конфедераций
|1/2 финала
|0 : 0 7 : 6
|01.07.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Финал
|4 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Испания — Италия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Дания
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Франция
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Польша
|1
|0
|4
|Австрия
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бельгия
|1
|0
|4
|Украина
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|1
|0
|4
|Грузия
|1
|0