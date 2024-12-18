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Монако - ПСЖ 18 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
18 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Монако
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСЖ, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
ПСЖ
Париж
16 Швейцария вр Филипп Кён
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
5 Германия зщ Тило Керер
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
15 Сенегал пз Ламин Камара
10 Россия пз Александр Головин
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
21 Франция нп Джордж Иленикена
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Испания Луис Энрике
История личных встреч
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0ПСЖ
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2Монако
11.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Монако3 : 1ПСЖ
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур ПСЖ1 : 1Монако
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Монако3 : 0ПСЖ
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур ПСЖ2 : 0Монако
19.05.2021 Кубок Франции Финал Монако0 : 2ПСЖ
21.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ0 : 2Монако
20.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Монако3 : 2ПСЖ
15.01.2020 Франция - Лига 1 15-й тур Монако1 : 4ПСЖ
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 0 : 0Монако
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 0Монако
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Монако2 : 0
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 2 : 1Монако
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Монако2 : 3
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур ПСЖ3 : 1
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 3ПСЖ
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 0ПСЖ
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур ПСЖ1 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 0ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 16-го тура Лиги 1: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1537
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1530
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1525
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1524
7 Ланс1524
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1520
11 Брест1519
12 Ренн1517
13 Страсбург1517
14 Нант1514
15 Анже1513
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1512
18
Зона вылета
Монпелье159

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