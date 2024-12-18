Монако - ПСЖ 18 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
18 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСЖ, которое состоится 18 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
ПСЖ
Париж
|16
|вр
|Филипп Кён
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|10
|пз
|Александр Головин
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|21
|нп
|Джордж Иленикена
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Луис Энрике
История личных встреч
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|19.05.2021
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|20.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|15.01.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 16-го тура Лиги 1: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|37
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|15
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Лион
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|15
|24
|7
|Ланс
|15
|24
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|15
|20
|11
|Брест
|15
|19
|12
|Ренн
|15
|17
|13
|Страсбург
|15
|17
|14
|Нант
|15
|14
|15
|Анже
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|15
|9