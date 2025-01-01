Янг Бойз - Црвена Звезда 29 Января прямая трансляция
Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Црвена Звезда, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Црвена Звезда
Белград, Сербия
|33
|вр
|Марвин Келлер
|24
|зщ
|Закари Атекаме
|13
|зщ
|Мохамед Али
|23
|зщ
|Лорис Бенито
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|21
|пз
|Алан Виржиньюс
|20
|пз
|Шейх Ньясс
|8
|пз
|Лукаш Лакомий
|77
|пз
|Жоэль Монтейру
|11
|пз
|Эбрима Колли
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
|18
|вр
|Омри Глазер
|70
|зщ
|Огнен Мимович
|24
|зщ
|Нассер Джига
|5
|зщ
|Урош Спаич
|66
|зщ
|Сёл Юн Ву
|6
|пз
|Раде Крунич
|21
|пз
|Тими Элшник
|15
|пз
|Силас Катомпа Мвумпа
|4
|пз
|Мирко Иванич
|49
|пз
|Неманья Радоньич
|9
|нп
|Шериф Ндиайе
Главные тренеры
|Жоэль Маньин (и.о.)
|Владан Милоевич
История личных встреч
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|2 : 2
|27.08.2019
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|21.08.2019
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|25.01.2025
|Швейцария — Суперлига
|20-й тур
|0 : 0
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Швейцария — Суперлига
|19-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Швейцария — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|5 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|22.12.2024
|Сербия — Суперлига
|20-й тур
|5 : 2
|18.12.2024
|Сербия — Суперлига
|16-й тур
|0 : 4
|15.12.2024
|Сербия — Суперлига
|19-й тур
|1 : 7
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0