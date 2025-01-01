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Янг Бойз - Црвена Звезда 29 Января прямая трансляция

Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Янг Бойз
Црвена Звезда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Црвена Звезда, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Црвена Звезда
Белград, Сербия
33ШвейцарияврМарвин Келлер
24ШвейцариязщЗакари Атекаме
13ГвинеязщМохамед Али
23ШвейцариязщЛорис Бенито
3ФранциязщЖауэн Аджам
21ФранцияпзАлан Виржиньюс
20СенегалпзШейх Ньясс
8ПольшапзЛукаш Лакомий
77ШвейцарияпзЖоэль Монтейру
11ГамбияпзЭбрима Колли
35КонгонпСильвер Ганвула
18ИзраильврОмри Глазер
70СербиязщОгнен Мимович
24Буркина-ФасозщНассер Джига
5СербиязщУрош Спаич
66Южная КореязщСёл Юн Ву
6Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
21СловенияпзТими Элшник
15ДР КонгопзСилас Катомпа Мвумпа
4ЧерногорияпзМирко Иванич
49СербияпзНеманья Радоньич
9СенегалнпШериф Ндиайе
Главные тренеры
ШвейцарияЖоэль Маньин (и.о.)
СербияВладан Милоевич
История личных встреч
28.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 5-й турЯнг Бойз2 : 0Црвена Звезда
04.10.2023Лига чемпионовГруппа G. 2-й турЦрвена Звезда2 : 2Янг Бойз
27.08.2019Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчЦрвена Звезда1 : 1Янг Бойз
21.08.2019Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчЯнг Бойз2 : 2Црвена Звезда
25.01.2025Швейцария — Суперлига20-й тур0 : 0Янг Бойз
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 0Янг Бойз
18.01.2025Швейцария — Суперлига19-й турЯнг Бойз0 : 0
15.12.2024Швейцария — Суперлига18-й турЯнг Бойз2 : 1
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур5 : 1Янг Бойз
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турЦрвена Звезда2 : 3
22.12.2024Сербия — Суперлига20-й турЦрвена Звезда5 : 2
18.12.2024Сербия — Суперлига16-й тур0 : 4Црвена Звезда
15.12.2024Сербия — Суперлига19-й тур1 : 7Црвена Звезда
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 1Црвена Звезда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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