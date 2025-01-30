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Тоттенхэм - Эльфсборг 30 Января прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
30 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 8-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Эльфсборг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Эльфсборг, которое состоится 30 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Эльфсборг
Борас, Швеция
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Швеция Оскар Хильемарк
История личных встреч
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 3Тоттенхэм Хотспур
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 0 : 3 ДВТоттенхэм Хотспур
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Эльфсборг1 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Эльфсборг1 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 3 : 0Эльфсборг
10.11.2024 Швеция — Аллсвенскан — 2024 30-й тур 0 : 0Эльфсборг
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Эльфсборг1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио719
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф716
3
1/8 финала
Атлетик Б716
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед715
5
1/8 финала
Лион714
6
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур714
7
1/8 финала
Андерлехт714
8
1/8 финала
Стяуа714
9
Плей-офф
Галатасарай713
10
Плей-офф
Будё-Глимт713
11
Плей-офф
Виктория Пльзень712
12
Плей-офф
Олимпиакос712
13
Плей-офф
Рейнджерс711
14
Плей-офф
АЗ Алкмар711
15
Плей-офф
Юнион711
16
Плей-офф
Аякс710
17
Плей-офф
ПАОК710
18
Плей-офф
Реал Сосьедад710
19
Плей-офф
Мидтьюлланн710
20
Плей-офф
Эльфсборг710
21
Плей-офф
Рома79
22
Плей-офф
Ференцварош79
23
Плей-офф
Фенербахче79
24
Плей-офф
Бешикташ79
25 Порту78
26 Твенте77
27 Брага77
28 Хоффенхайм76
29 Маккаби Т-А76
30 РФШ75
31 Славия П74
32 Мальмё74
33 Лудогорец73
34 Карабах73
35 Ницца72
36 Динамо К71

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