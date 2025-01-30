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Спартак М - Краснодар 30 Января прямая трансляция

Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
30 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Спартак М
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 30 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар0 : 3Спартак М
19.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М0 : 3Краснодар
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М0 : 2Краснодар
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Спартак М1 : 0Краснодар
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 1Спартак М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М2 : 3Краснодар
02.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Краснодар2 : 0Спартак М
27.07.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар1 : 2Спартак М
24.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М4 : 3Краснодар
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 2-й тур Краснодар0 : 4Спартак М
20.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М3 : 3
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар0 : 3Спартак М
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 1Спартак М
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Спартак М5 : 2
25.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар1 : 1
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар0 : 0
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар0 : 3Спартак М
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 3 : 3 2 : 4Краснодар
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Краснодар
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Динамо М00
3
За 5-е место
Краснодар00
Группа B
КомандаИО
1 Зенит00
2 ЦСКА00
3
За 5-е место
Ростов00

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