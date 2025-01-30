Спартак М - Краснодар 30 Января прямая трансляция
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
30 Января 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 30 Января 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|19.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|11.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|02.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|24.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|0 : 4
|20.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 3
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 2
|25.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|3 : 3 2 : 4
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|0
|0
|2
|Динамо М
|0
|0
| 3
За 5-е место
|Краснодар
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|0
|0
|2
|ЦСКА
|0
|0
| 3
За 5-е место
|Ростов
|0
|0