Определились участники плей-офф Лиги чемпионов: кто сыграет в 1/8 финала

Дата публикации: 30-01-2025

Завершился общий этап Лиги чемпионов, и теперь сформирована предварительная сетка плей-офф.

🔹 Прямые путевки в 1/8 финала получили восемь лучших команд:

Ливерпуль (Англия)

(Англия) Барселона (Испания)

(Испания) Арсенал (Англия)

(Англия) Интер (Италия)

(Италия) Атлетико (Испания)

(Испания) Байер (Германия)

(Германия) Лилль (Франция)

(Франция) Астон Вилла (Англия)

🔹 Еще 16 команд разыграют оставшиеся места в 1/8 финала через стыковые матчи. Команды, занявшие 9-16 места, получили статус сеяных, а 17-24 места — несеяных.

Потенциальные пары стыкового раунда:

Матчи 1-2: Монако (Франция) или Брест (Франция) vs Пари Сен-Жермен (Франция) или Бенфика (Португалия)

Монако (Франция) или Брест (Франция) vs Пари Сен-Жермен (Франция) или Бенфика (Португалия) Матчи 3-4: Спортинг (Португалия) или Брюгге (Бельгия) vs Аталанта (Италия) или Боруссия Дортмунд (Германия)

Спортинг (Португалия) или Брюгге (Бельгия) vs Аталанта (Италия) или Боруссия Дортмунд (Германия) Матчи 5-6: Селтик (Шотландия) или Манчестер Сити (Англия) vs Реал Мадрид (Испания) или Бавария (Германия)

Селтик (Шотландия) или Манчестер Сити (Англия) vs Реал Мадрид (Испания) или Бавария (Германия) Матчи 7-8: Фейеноорд (Нидерланды) или Ювентус (Италия) vs ПСВ (Нидерланды) или Милан (Италия)





📅 Даты матчей: 11-12 и 18-19 февраля.

Как пройдет 1/8 финала:

Согласно составленной заранее сетке, победители стыковых матчей попадут на следующие команды:

Победители матчей 1 и 2 — Ливерпуль или Барселона

— Ливерпуль или Барселона Победители матчей 3 и 4 — Лилль или Астон Вилла

— Лилль или Астон Вилла Победители матчей 5 и 6 — Атлетико или Байер

— Атлетико или Байер Победители матчей 7 и 8 — Арсенал или Интер





📅 Жеребьевка 1/8 финала: 21 февраля

📅 Матчи: 4-5 и 11-12 марта.