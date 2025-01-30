Определились участники плей-офф Лиги чемпионов: кто сыграет в 1/8 финала
Дата публикации: 30-01-2025
Завершился общий этап Лиги чемпионов, и теперь сформирована предварительная сетка плей-офф.
🔹 Прямые путевки в 1/8 финала получили восемь лучших команд:
- Ливерпуль (Англия)
- Барселона (Испания)
- Арсенал (Англия)
- Интер (Италия)
- Атлетико (Испания)
- Байер (Германия)
- Лилль (Франция)
- Астон Вилла (Англия)
🔹 Еще 16 команд разыграют оставшиеся места в 1/8 финала через стыковые матчи. Команды, занявшие 9-16 места, получили статус сеяных, а 17-24 места — несеяных.
Потенциальные пары стыкового раунда:
- Матчи 1-2: Монако (Франция) или Брест (Франция) vs Пари Сен-Жермен (Франция) или Бенфика (Португалия)
- Матчи 3-4: Спортинг (Португалия) или Брюгге (Бельгия) vs Аталанта (Италия) или Боруссия Дортмунд (Германия)
- Матчи 5-6: Селтик (Шотландия) или Манчестер Сити (Англия) vs Реал Мадрид (Испания) или Бавария (Германия)
- Матчи 7-8: Фейеноорд (Нидерланды) или Ювентус (Италия) vs ПСВ (Нидерланды) или Милан (Италия)
📅 Даты матчей: 11-12 и 18-19 февраля.
Как пройдет 1/8 финала:
Согласно составленной заранее сетке, победители стыковых матчей попадут на следующие команды:
- Победители матчей 1 и 2 — Ливерпуль или Барселона
- Победители матчей 3 и 4 — Лилль или Астон Вилла
- Победители матчей 5 и 6 — Атлетико или Байер
- Победители матчей 7 и 8 — Арсенал или Интер
📅 Жеребьевка 1/8 финала: 21 февраля
📅 Матчи: 4-5 и 11-12 марта.