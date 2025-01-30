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Определились участники плей-офф Лиги чемпионов: кто сыграет в 1/8 финала

Дата публикации: 30-01-2025

 

Завершился общий этап Лиги чемпионов, и теперь сформирована предварительная сетка плей-офф.

🔹 Прямые путевки в 1/8 финала получили восемь лучших команд:

  • Ливерпуль (Англия)
  • Барселона (Испания)
  • Арсенал (Англия)
  • Интер (Италия)
  • Атлетико (Испания)
  • Байер (Германия)
  • Лилль (Франция)
  • Астон Вилла (Англия)

🔹 Еще 16 команд разыграют оставшиеся места в 1/8 финала через стыковые матчи. Команды, занявшие 9-16 места, получили статус сеяных, а 17-24 местанесеяных.

Потенциальные пары стыкового раунда:

  • Матчи 1-2: Монако (Франция) или Брест (Франция) vs Пари Сен-Жермен (Франция) или Бенфика (Португалия)
  • Матчи 3-4: Спортинг (Португалия) или Брюгге (Бельгия) vs Аталанта (Италия) или Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Матчи 5-6: Селтик (Шотландия) или Манчестер Сити (Англия) vs Реал Мадрид (Испания) или Бавария (Германия)
  • Матчи 7-8: Фейеноорд (Нидерланды) или Ювентус (Италия) vs ПСВ (Нидерланды) или Милан (Италия)


 📅 Даты матчей: 11-12 и 18-19 февраля.

Как пройдет 1/8 финала:

Согласно составленной заранее сетке, победители стыковых матчей попадут на следующие команды:

  • Победители матчей 1 и 2Ливерпуль или Барселона
  • Победители матчей 3 и 4Лилль или Астон Вилла
  • Победители матчей 5 и 6Атлетико или Байер
  • Победители матчей 7 и 8Арсенал или Интер


📅 Жеребьевка 1/8 финала: 21 февраля
📅 Матчи: 4-5 и 11-12 марта.

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