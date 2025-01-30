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Атлетик - Виктория Пльзень 30 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
30 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 8-й тур
Атлетик Б
Виктория Пльзень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Виктория Пльзень, которое состоится 30 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Чехия Мирослав Коубек
История личных встреч
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Атлетик Б0 : 0
22.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 4 : 1Атлетик Б
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 2Атлетик Б
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б2 : 3
08.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала Атлетик Б0 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Виктория Пльзень2 : 0
15.12.2024 Чехия — Высшая лига 19-й тур Виктория Пльзень7 : 2
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Виктория Пльзень1 : 2
08.12.2024 Чехия — Высшая лига 18-й тур 1 : 2Виктория Пльзень
05.12.2024 Чехия — Высшая лига 8-й тур Виктория Пльзень1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио719
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф716
3
1/8 финала
Атлетик Б716
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед715
5
1/8 финала
Лион714
6
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур714
7
1/8 финала
Андерлехт714
8
1/8 финала
Стяуа714
9
Плей-офф
Галатасарай713
10
Плей-офф
Будё-Глимт713
11
Плей-офф
Виктория Пльзень712
12
Плей-офф
Олимпиакос712
13
Плей-офф
Рейнджерс711
14
Плей-офф
АЗ Алкмар711
15
Плей-офф
Юнион711
16
Плей-офф
Аякс710
17
Плей-офф
ПАОК710
18
Плей-офф
Реал Сосьедад710
19
Плей-офф
Мидтьюлланн710
20
Плей-офф
Эльфсборг710
21
Плей-офф
Рома79
22
Плей-офф
Ференцварош79
23
Плей-офф
Фенербахче79
24
Плей-офф
Бешикташ79
25 Порту78
26 Твенте77
27 Брага77
28 Хоффенхайм76
29 Маккаби Т-А76
30 РФШ75
31 Славия П74
32 Мальмё74
33 Лудогорец73
34 Карабах73
35 Ницца72
36 Динамо К71

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