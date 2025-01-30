Олимпиакос - Карабах 30 Января прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
30 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Карабах, которое состоится 30 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|13.10.2022
|Лига Европы
|Группа G. 4-й тур
|0 : 0
|06.10.2022
|Лига Европы
|Группа G. 3-й тур
|0 : 3
|26.01.2025
|Греция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Греция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Греция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|06.01.2025
|Греция — Суперлига
|17-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|17.01.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|22.12.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лацио
|7
|19
| 2
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|7
|16
| 3
1/8 финала
|Атлетик Б
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|7
|15
| 5
1/8 финала
|Лион
|7
|14
| 6
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 7
1/8 финала
|Андерлехт
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Стяуа
|7
|14
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Будё-Глимт
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|7
|12
| 12
Плей-офф
|Олимпиакос
|7
|12
| 13
Плей-офф
|Рейнджерс
|7
|11
| 14
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|7
|11
| 15
Плей-офф
|Юнион
|7
|11
| 16
Плей-офф
|Аякс
|7
|10
| 17
Плей-офф
|ПАОК
|7
|10
| 18
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|7
|10
| 19
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|7
|10
| 20
Плей-офф
|Эльфсборг
|7
|10
| 21
Плей-офф
|Рома
|7
|9
| 22
Плей-офф
|Ференцварош
|7
|9
| 23
Плей-офф
|Фенербахче
|7
|9
| 24
Плей-офф
|Бешикташ
|7
|9
|25
|Порту
|7
|8
|26
|Твенте
|7
|7
|27
|Брага
|7
|7
|28
|Хоффенхайм
|7
|6
|29
|Маккаби Т-А
|7
|6
|30
|РФШ
|7
|5
|31
|Славия П
|7
|4
|32
|Мальмё
|7
|4
|33
|Лудогорец
|7
|3
|34
|Карабах
|7
|3
|35
|Ницца
|7
|2
|36
|Динамо К
|7
|1