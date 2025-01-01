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ПСВ Эйндховен - Ливерпуль 29 Января прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
ПСВ Эйндховен
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Ливерпуль, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1АргентинаврВальтер Бенитес
37СШАзщРичард Ледесма
18ФранциязщОливье Боскальи
17БразилиязщМауро Жуниор
22НидерландыпзЙерди Схаутен
34МароккопзИсмаэль Сайбари
23НидерландыпзЙоей Верман
20НидерландыпзГус Тиль
11БельгиянпЖоан Бакайоко
10НидерландынпНоа Ланг
9НидерландынпЛюк де Йонг
62ИрландияврКивин Келлехер
78АнглиязщДжарелл Куанса
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
84Северная ИрландияпзКонор Брэдли
3ЯпонияпзВатару Эндо
80АнглияпзТайлер Мортон
18НидерландыпзКоди Гакпо
19АнглияпзХарви Эллиотт
14АнглияпзТрейморис Ньони
9УругвайнпДарвин Нуньес
14ИталиянпФедерико Кьеза
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
09.12.2008Лига чемпионовГруппа D. 6-й турПСВ Эйндховен1 : 3Ливерпуль
01.10.2008Лига чемпионовГруппа D. 2-й турЛиверпуль3 : 1ПСВ Эйндховен
11.04.2007Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчЛиверпуль1 : 0ПСВ Эйндховен
03.04.2007Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчПСВ Эйндховен0 : 3Ливерпуль
22.11.2006Лига чемпионовГруппа C. 5-й турЛиверпуль2 : 0ПСВ Эйндховен
12.09.2006Лига чемпионовГруппа C. 1-й турПСВ Эйндховен0 : 0Ливерпуль
25.01.2025Нидерланды — Эредивизия20-й турПСВ Эйндховен3 : 2
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 3ПСВ Эйндховен
18.01.2025Нидерланды — Эредивизия19-й тур3 : 1ПСВ Эйндховен
14.01.2025Кубок Нидерландов1/8 финалаПСВ Эйндховен5 : 4 ДВ
11.01.2025Нидерланды — Эредивизия18-й турПСВ Эйндховен2 : 2
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турЛиверпуль4 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турЛиверпуль2 : 1
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 2Ливерпуль
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур1 : 1Ливерпуль
11.01.2025Кубок Англии1/32 финалаЛиверпуль4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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