ПСВ Эйндховен - Ливерпуль 29 Января прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Ливерпуль, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|10
|нп
|Ноа Ланг
|9
|нп
|Люк де Йонг
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|84
|пз
|Конор Брэдли
|3
|пз
|Ватару Эндо
|80
|пз
|Тайлер Мортон
|18
|пз
|Коди Гакпо
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|14
|пз
|Трейморис Ньони
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|14
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Петер Бош
|Арне Слот
История личных встреч
|09.12.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|1 : 3
|01.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|11.04.2007
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|03.04.2007
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|22.11.2006
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|2 : 0
|12.09.2006
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|0 : 0
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|3 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0