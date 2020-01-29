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Бавария - Слован 29 Января прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Бавария
Слован Бр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Слован Бр, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Слован Бр
Братислава, Словакия
1 Германия вр Мануэль Нойер
15 Англия зщ Эрик Дайер
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
6 Германия зщ Йозуа Киммих
27 Австрия пз Конрад Лаймер
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция пз Майкл Олисе
42 Германия пз Джамал Мусиала
11 Франция нп Кингсли Коман
9 Англия нп Гарри Кейн
71 Словакия вр Доминик Такач
4 Грузия зщ Гурам Кашия
6 Австрия зщ Кевин Виммер
12 Словения зщ Кенан Байрич
28 Панама пз Сесар Блэкман
88 Греция пз Кириакос Саввидис
10 Хорватия пз Марко Толич
23 Гана нп Зуберу Шарани
11 Армения нп Тигран Барсегян
93 Того нп Иджесси Метсоко
13 Словакия нп Давид Стрелец
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Словакия Владимир Вайсс
История личных встреч
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 1 : 2Бавария
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 3 : 0Бавария
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Бавария3 : 2
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Бавария5 : 0
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Бавария
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Слован Бр1 : 3
14.12.2024 Словакия — Суперлига 18-й тур Слован Бр2 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 1Слован Бр
07.12.2024 Словакия — Суперлига 17-й тур 2 : 1Слован Бр
04.12.2024 Словакия — Суперлига 12-й тур Слован Бр6 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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