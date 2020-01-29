Бавария - Слован 29 Января прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Слован Бр, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Слован Бр
Братислава, Словакия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|71
|вр
|Доминик Такач
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|28
|пз
|Сесар Блэкман
|88
|пз
|Кириакос Саввидис
|10
|пз
|Марко Толич
|23
|нп
|Зуберу Шарани
|11
|нп
|Тигран Барсегян
|93
|нп
|Иджесси Метсоко
|13
|нп
|Давид Стрелец
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
|14.12.2024
|Словакия — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|07.12.2024
|Словакия — Суперлига
|17-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Словакия — Суперлига
|12-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0