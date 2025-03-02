Осасуна - Валенсия 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 22:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
02 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Валенсия, которое состоится 02 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|22
|нп
|Луис Риоха
|17
|нп
|Иван Хайме
|12
|нп
|Умар Садик
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Карлос Корберан
История личных встреч
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 4
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|21.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|21.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 0
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|54
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Райо Вальекано
|26
|36
|8
|Мальорка
|25
|35
|9
|Реал Сосьедад
|25
|34
|10
|Севилья
|26
|33
|11
|Сельта
|26
|33
|12
|Жирона
|26
|32
|13
|Осасуна
|25
|32
|14
|Хетафе
|25
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|25
|24
|17
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|26
|16