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Осасуна - Валенсия 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 22:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
02 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Осасуна
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Валенсия, которое состоится 02 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Валенсия
Валенсия
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
3ИспаниязщХуан Крус
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
19ИспаниянпБрайан Сарагоса
17ХорватиянпАнте Будимир
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
15ИспаниязщСесар Таррега
3ИспаниязщКристьян Москера
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
8ИспанияпзХави Герра
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
22ИспаниянпЛуис Риоха
17ИспаниянпИван Хайме
12НигериянпУмар Садик
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
24.09.2024Испания — Примера7-й турВаленсия0 : 0Осасуна
15.04.2024Испания - Примера31-й турОсасуна0 : 1Валенсия
27.08.2023Испания - Примера3-й турВаленсия1 : 2Осасуна
11.03.2023Испания - Примера25-й турВаленсия1 : 0Осасуна
07.10.2022Испания - Примера8-й турОсасуна1 : 2Валенсия
16.04.2022Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 2Осасуна
12.09.2021Испания - Примера4-й турОсасуна1 : 4Валенсия
21.04.2021Испания - Примера31-й турОсасуна3 : 1Валенсия
21.01.2021Испания - Примера19-й турВаленсия1 : 1Осасуна
21.06.2020Испания - Примера30-й турВаленсия2 : 0Осасуна
21.02.2025Испания — Примера25-й тур1 : 0Осасуна
15.02.2025Испания — Примера24-й турОсасуна1 : 1
10.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 1Осасуна
06.02.2025Кубок Испании1/4 финала2 : 0Осасуна
02.02.2025Испания — Примера22-й турОсасуна2 : 1
22.02.2025Испания — Примера25-й турВаленсия0 : 3
15.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 1Валенсия
09.02.2025Испания — Примера23-й турВаленсия2 : 0
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаВаленсия0 : 5
02.02.2025Испания — Примера22-й турВаленсия2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2554
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
3
Лига чемпионов
Атлетико М2553
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2548
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Райо Вальекано2636
8 Мальорка2535
9 Реал Сосьедад2534
10 Севилья2633
11 Сельта2633
12 Жирона2632
13 Осасуна2532
14 Хетафе2530
15 Эспаньол2527
16 Леганес2524
17 Лас-Пальмас2624
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2616

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