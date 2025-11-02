01:48 ()
Милан - Рома 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
02 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Милан
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Рома
Рим
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
33ИталиязщДавиде Бартезаги
19ФранцияпзЮссуф Фофана
4ИталияпзСамуэле Риччи
14ХорватияпзЛука Модрич
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
56БельгиянпАлексис Салемакерс
10ПортугалиянпРафаэл Леау
99СербияврМиле Свилар
22ИспаниязщМарио Эрмосо
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
19ТурциязщЗеки Челик
43БразилиязщУэсли Франса
17ФранцияпзМану Коне
8ФранцияпзНейл Эль-Айнауи
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Ландуччи
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
18.05.2025Италия — Серия А37-й турРома3 : 1Милан
05.02.2025Кубок Италии1/4 финалаМилан3 : 1Рома
29.12.2024Италия — Серия А18-й турМилан1 : 1Рома
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матчРома2 : 1Милан
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матчМилан0 : 1Рома
14.01.2024Италия - Серия А20-й турМилан3 : 1Рома
01.09.2023Италия - Серия А3-й турРома1 : 2Милан
29.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турРома1 : 1Милан
08.01.2023Италия - Серия АСерия А. 17-й турМилан2 : 2Рома
06.01.2022Италия - Серия А20-й турМилан3 : 1Рома
28.10.2025Италия — Серия А9-й тур1 : 1Милан
24.10.2025Италия — Серия А8-й турМилан2 : 2
19.10.2025Италия — Серия А7-й турМилан2 : 1
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур0 : 0Милан
28.09.2025Италия — Серия А5-й турМилан2 : 1
29.10.2025Италия — Серия А9-й турРома2 : 1
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур0 : 1Рома
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турРома1 : 2
18.10.2025Италия — Серия А7-й турРома0 : 1
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур1 : 2Рома
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура Серии A: «Милан» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Интер М918
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Комо1017
6
Лига конференций
Ювентус915
7 Болонья915
8 Удинезе1015
9 Кремонезе914
10 Аталанта1013
11 Сассуоло913
12 Лацио912
13 Торино912
14 Кальяри99
15 Парма97
16 Лечче96
17 Пиза95
18
Зона вылета
Верона95
19
Зона вылета
Фиорентина94
20
Зона вылета
Дженоа93

