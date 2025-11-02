Милан - Рома 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
02 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Рома
Рим
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|14
|пз
|Лука Модрич
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|99
|вр
|Миле Свилар
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|17
|пз
|Ману Коне
|8
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура Серии A: «Милан» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|9
|15
|7
|Болонья
|9
|15
|8
|Удинезе
|10
|15
|9
|Кремонезе
|9
|14
|10
|Аталанта
|10
|13
|11
|Сассуоло
|9
|13
|12
|Лацио
|9
|12
|13
|Торино
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Пиза
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3