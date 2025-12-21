01:48 ()
Кальяри - Пиза 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 13:30
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
21 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Кальяри
Пиза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Пиза, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Пиза
Пиза
1 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
33 Словакия зщ Адам Оберт
26 Колумбия зщ Йерри Мина
14 Италия пз Алессандро Дейола
8 Франция пз Мишель Адопо
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
10 Италия пз Джанлука Гаэтано
2 Италия нп Марко Палестра
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
1 Хорватия вр Адриан Шемпер
33 Италия зщ Артуро Калабрези
4 Италия зщ Антонио Караччоло
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
94 Италия зщ Джованни Бонфанти
15 Германия пз Идрисса Туре
20 Швейцария пз Михел Эбишер
6 Румыния пз Мариус Марин
36 Италия пз Габриэле Пиччинини
10 Франция пз Маттео Трамони
9 Дания нп Хенрик Мейстер
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
10.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 32-й тур Пиза0 : 0Кальяри
12.11.2022 Италия - Серия B Серия В. 13-й тур Кальяри1 : 1Пиза
14.08.2021 Кубок Италии 1-й раунд Кальяри3 : 1Пиза
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 1Кальяри
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 1 9 : 8Кальяри
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Кальяри
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Кальяри3 : 3
12.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Пиза
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Пиза0 : 1
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Пиза0 : 2
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 2Пиза
07.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Пиза1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1530
5
Лига Европы
Ювентус1526
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1623
9 Кремонезе1621
10 Сассуоло1521
11 Удинезе1521
12 Аталанта1519
13 Торино1517
14 Лечче1516
15 Кальяри1514
16 Дженоа1514
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1510
20
Зона вылета
Фиорентина156

