Кальяри - Пиза 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 13:30
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
21 Декабря 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Пиза, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Пиза
Пиза
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|33
|зщ
|Адам Оберт
|26
|зщ
|Йерри Мина
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|8
|пз
|Мишель Адопо
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|94
|зщ
|Джованни Бонфанти
|15
|пз
|Идрисса Туре
|20
|пз
|Михел Эбишер
|6
|пз
|Мариус Марин
|36
|пз
|Габриэле Пиччинини
|10
|пз
|Маттео Трамони
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|10.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 32-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 13-й тур
|1 : 1
|14.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|15
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|15
|26
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Кремонезе
|16
|21
|10
|Сассуоло
|15
|21
|11
|Удинезе
|15
|21
|12
|Аталанта
|15
|19
|13
|Торино
|15
|17
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Дженоа
|15
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|15
|6