Брентфорд - Борнмут 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Брентфорд
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Борнмут, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Борнмут
Борнмут
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
3 Англия зщ Рико Генри
33 Италия пз Микаель Кайоде
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
1 Сербия вр Джордже Петрович
18 Франция зщ Бафоде Диаките
20 Испания зщ Алехандро Хименес
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
4 Англия пз Льюис Кук
16 Англия пз Маркус Таверньер
8 Англия пз Алекс Скотт
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Испания Андони Ираола
История личных встреч
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 2Брентфорд
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут1 : 2Брентфорд
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2Борнмут
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 2Брентфорд
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2Борнмут
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд2 : 0Борнмут
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут0 : 0Брентфорд
22.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Брентфорд3 : 1Борнмут
17.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Борнмут1 : 0Брентфорд
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Борнмут0 : 1Брентфорд
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Брентфорд
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 2 : 0Брентфорд
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брентфорд1 : 1
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Брентфорд
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Брентфорд
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Борнмут1 : 1
15.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 4 : 4Борнмут
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Борнмут0 : 0
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут0 : 1
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1739
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Манчестер Юнайтед1726
8 Кристал Пэлас1726
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1724
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Фулхэм1723
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1722
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1718
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

