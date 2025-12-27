Брентфорд - Борнмут 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Борнмут, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|3
|зщ
|Рико Генри
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|1
|вр
|Джордже Петрович
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Андони Ираола
История личных встреч
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|17.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|17
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Фулхэм
|17
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|17
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2