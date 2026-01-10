Вильярреал - Алавес 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 17:15
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
10 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Алавес, которое состоится 10 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Алавес
Витория
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|20
|нп
|Альберто Молейро
|22
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|24
|зщ
|Виктор Парада
|8
|пз
|Антонио Бланко
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|7
|нп
|Карлос Висенте
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|15
|нп
|Лукас Бое
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Эдуардо Коудет
История личных встреч
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|25.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 3
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 1
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|17
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|18
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|18
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|18
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Алавес
|18
|19
|15
|Жирона
|18
|18
|16
|Реал Сосьедад
|18
|18
|17
|Мальорка
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|18
|16
| 19
Зона вылета
|Леванте
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|18
|12