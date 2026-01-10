01:54 ()
Вильярреал - Алавес 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 17:15
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
10 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Вильярреал
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Алавес, которое состоится 10 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Алавес
Витория
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
8АргентиназщХуан Фойт
12ПортугалиязщРенату Вейга
17КанадазщТейджон Бьюкенен
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
20ИспаниянпАльберто Молейро
22ИспаниянпАйосе Перес
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5ИспаниязщХон Пачеко
24ИспаниязщВиктор Парада
8ИспанияпзАнтонио Бланко
19ИспанияпзПабло Ибаньес
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
7ИспаниянпКарлос Висенте
21АлжирнпАбдеррахман Реббах
15АргентинанпЛукас Бое
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
АргентинаЭдуардо Коудет
История личных встреч
08.03.2025Испания — Примера27-й турАлавес1 : 0Вильярреал
09.11.2024Испания — Примера13-й турВильярреал3 : 0Алавес
10.02.2024Испания - Примера24-й турАлавес1 : 1Вильярреал
22.10.2023Испания - Примера10-й турВильярреал1 : 1Алавес
30.04.2022Испания - Примера34-й турАлавес2 : 1Вильярреал
21.12.2021Испания - Примера4-й турВильярреал5 : 2Алавес
21.04.2021Испания - Примера31-й турАлавес2 : 1Вильярреал
30.09.2020Испания - Примера4-й турВильярреал3 : 1Алавес
25.01.2020Испания - Примера21-й турАлавес1 : 2Вильярреал
25.10.2019Испания - Примера10-й турВильярреал4 : 1Алавес
03.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 3Вильярреал
21.12.2025Испания — Примера17-й турВильярреал0 : 2
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур2 : 1Вильярреал
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турВильярреал2 : 3
06.12.2025Испания — Примера15-й турВильярреал2 : 0
04.01.2026Испания — Примера18-й турАлавес1 : 1
20.12.2025Испания — Примера17-й тур3 : 0Алавес
17.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й турАлавес1 : 0
14.12.2025Испания — Примера16-й турАлавес1 : 2
06.12.2025Испания — Примера15-й турАлавес1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Атлетико М1938
4
Лига чемпионов
Вильярреал1738
5
Лига Европы
Эспаньол1833
6
Лига конференций
Бетис1828
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1822
10 Хетафе1821
11 Севилья1820
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Алавес1819
15 Жирона1818
16 Реал Сосьедад1818
17 Мальорка1818
18
Зона вылета
Валенсия1816
19
Зона вылета
Леванте1713
20
Зона вылета
Овьедо1812

