Рома - Сассуоло 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
10 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Сассуоло, которое состоится 10 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Сассуоло
Сассуоло
|99
|вр
|Миле Свилар
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|24
|зщ
|Ян Зюлковски
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Эван Фергюсон
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|44
|пз
|Эдоардо Ианнони
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|3 : 4
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 1
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|01.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|4 : 2
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|18
|33
|7
|Аталанта
|19
|28
|8
|Болонья
|18
|26
|9
|Лацио
|19
|25
|10
|Удинезе
|19
|25
|11
|Торино
|19
|23
|12
|Сассуоло
|19
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Кальяри
|19
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|19
|13
| 20
Зона вылета
|Пиза
|19
|12