Рома - Сассуоло 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
10 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Рома
Сассуоло

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Сассуоло, которое состоится 10 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Сассуоло
Сассуоло
99СербияврМиле Свилар
87ИталиязщДаниэле Гиларди
24ПольшазщЯн Зюлковски
19ТурциязщЗеки Челик
43БразилиязщУэсли Франса
61ИталияпзНикколо Пизилли
4ИталияпзБриан Кристанте
17ФранцияпзМану Коне
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
21АргентинанпПауло Дибала
11ИрландиянпЭван Фергюсон
49КосововрАриянет Мурич
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
21ИндонезиязщДжей Идзес
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШотландиязщДжош Дойг
42НорвегияпзКристиан Торстведт
18СербияпзНеманья Матич
90КанадапзИсмаэль Коне
44ИталияпзЭдоардо Ианнони
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияФабио Гроссо
История личных встреч
26.10.2025Италия — Серия А8-й турСассуоло0 : 1Рома
17.03.2024Италия - Серия А29-й турРома1 : 0Сассуоло
03.12.2023Италия - Серия А14-й турСассуоло1 : 2Рома
12.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турРома3 : 4Сассуоло
09.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турСассуоло1 : 1Рома
13.02.2022Италия - Серия А25-й турСассуоло2 : 2Рома
12.09.2021Италия - Серия А3-й турРома2 : 1Сассуоло
03.04.2021Италия - Серия А29-й турСассуоло2 : 2Рома
06.12.2020Италия - Серия А10-й турРома0 : 0Сассуоло
01.02.2020Италия - Серия А22-й турСассуоло4 : 2Рома
06.01.2026Италия — Серия А19-й тур0 : 2Рома
03.01.2026Италия — Серия А18-й тур1 : 0Рома
29.12.2025Италия — Серия А17-й турРома3 : 1
20.12.2025Италия — Серия А16-й тур2 : 1Рома
15.12.2025Италия — Серия А15-й турРома1 : 0
06.01.2026Италия — Серия А19-й турСассуоло0 : 3
03.01.2026Италия — Серия А18-й турСассуоло1 : 1
28.12.2025Италия — Серия А17-й тур1 : 1Сассуоло
21.12.2025Италия — Серия А16-й турСассуоло0 : 1
14.12.2025Италия — Серия А15-й тур2 : 2Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1839
3
Лига чемпионов
Наполи1838
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1833
7 Аталанта1928
8 Болонья1826
9 Лацио1925
10 Удинезе1925
11 Торино1923
12 Сассуоло1923
13 Кремонезе1922
14 Кальяри1919
15 Парма1818
16 Лечче1817
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Верона1813
19
Зона вылета
Фиорентина1913
20
Зона вылета
Пиза1912

Отзывы и комментарии к матчу

