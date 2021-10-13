«ПСЖ» настроен заполучить Бареллу, если игрок не договорится с «Интером»

Дата публикации: 13-10-2021

«Интер» намерен продлить сотрудничество с Николо Бареллой. Однако переговоры между полузащитником и клубом идут весьма напряженно. Информация об этом появилась на страницах издания «Corriere dello Sport».



Стороны не могут согласовать финансовую часть вопроса. Барелла хочет существенного повышения зарплаты (до 6 млн евро за сезон вместо прежних 2,5 млн евро). Руководство «Интернационале» готово платить хавбеку не более 5 миллионов евро.



За развитием событий следит «Пари Сен-Жермен». Если миланцам не удастся продлить соглашение с Бареллой, то вице-чемпион Франции попытается приобрести игрока в одно из ближайших трансферных окон.



Соглашение Бареллы с «Интером» истекает в середине 2024 года.