Влахович не заинтересован в переходе в «Арсенал»

Дата публикации: 09-11-2021

В планы Душана Влаховича, права на которого принадлежат «Фиорентине», не входит переход в «Арсенал».



Как утверждает «Sky Sport Italia», «пушкари» уже согласовали с «фиалками» трансфер центрфорварда этой зимой. Сумма сделки может составить 80 млн евро. Однако 21-летний футболист не планирует становиться игроком «Арсенала» и намерен рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.



Ранее СМИ писали, что Влахович не стал пролонгировать соглашение с «Фиорентиной». Интерес к сербу проявляют «Ювентус», «Ман Сити», «Интер», «Тоттенхэм» и «ПСЖ».



В сезоне 21/22 Душан был задействован в 13 встречах во всех турнирах (10 забитых мячей, 1 голевой пас). Его соглашение с клубом действует до середины 2023 года.



«Transfermarkt» оценивает серба в € 50 млн.