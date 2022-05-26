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Рэшфорд хочет остаться в «Манчестере Юнайтед»

Дата публикации: 26-05-2022

Маркус Рэшфорд уже несколько месяцев подряд вызывающий интерес у других клубов, как английских, так и зарубежных, не спешит покидать лагерь «красных дьяволов».

Как сообщает издание «Telegraph», английский нападающий намерен остаться на «Олд Траффорд», чтобы проявить себя под руководством Эрика Тэн Хага.

Рэшфорд находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 7 лет. За основной состав «красных дьяволов» он дебютировал в феврале 2016 года. С тех пор сыграл 303 матча, в которых стал автором 93 голов и 57 результативных передач.

С мая 2016-го форвард вызывается в сборную Англии.

Контракт Маркуса с «Юнайтед» в силе до лета 2023 года. «Transfermarkt» оценивает англичанина в 70 000 000 евро.

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