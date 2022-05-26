Рэшфорд хочет остаться в «Манчестере Юнайтед»

Дата публикации: 26-05-2022

Маркус Рэшфорд уже несколько месяцев подряд вызывающий интерес у других клубов, как английских, так и зарубежных, не спешит покидать лагерь «красных дьяволов».



Как сообщает издание «Telegraph», английский нападающий намерен остаться на «Олд Траффорд», чтобы проявить себя под руководством Эрика Тэн Хага.



Рэшфорд находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 7 лет. За основной состав «красных дьяволов» он дебютировал в феврале 2016 года. С тех пор сыграл 303 матча, в которых стал автором 93 голов и 57 результативных передач.



С мая 2016-го форвард вызывается в сборную Англии.



Контракт Маркуса с «Юнайтед» в силе до лета 2023 года. «Transfermarkt» оценивает англичанина в 70 000 000 евро.