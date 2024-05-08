Вице-президент «Интера» Дзанетти: Лаутаро остается с нами, он продлевает контракт

Дата публикации: 08-05-2024

Хавьер Дзанетти, занимающий должность вице-президента «Интера», сообщил о переподписании соглашения с Лаутаро Мартинесом.



«Он останется капитаном команды в следующем сезоне. Лаутаро пролонгирует соглашение», - публикует заявление Дзанетти в соцсети «X» Фабрицио Романо.



Состав «нерадзурри» аргентинец пополнил в 2018 году. Миланцы заплатили «Расингу» за его переход 23 млн евро.



В сезоне 2023/2024 в активе Мартинеса 42 встречи в футболке «Интера», в которых он отличился 26 раз и отдал 6 результативных пасов.



Действующее соглашение с форвардом истекает в 2026 году. Рыночный ценник на Мартинеса составляет 110 млн евро («Transfermarkt»).



Следует отметить, что «Интер» уже обеспечил себе чемпионство в Серии А в этом сезоне.