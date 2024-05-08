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Моуринью хочет вернуться в «МЮ»

Дата публикации: 08-05-2024

По информации издания «Manchester Evening News», Моуринью готов стать наставником «Манчестер Юнайтед». Однако руководство «манкунианцев» не рассматривает его кандидатуру.

Португалец в разговоре с доверенными лицами отметил, что согласен «дойти пешком» до Манчестера ради того, чтобы получить назначение в «МЮ».

Специалист уже работал с «красными дьяволами». Весной 2016 года он возглавил клуб после ухода Луи ван Гала. В 1-м сезоне под началом Жозе английский гранд победил в Лиге Европы. Кроме того, «манкунианцы» добились успеха в Суперкубке Англии и Кубке Английской футбольной лиги. В следующей кампании клуб закончил чемпионат на 2-м месте и пробился в финал Кубка Англии. В конце 2018 года Жозе завершил сотрудничество с «Юнайтед».

С января 2024 года Моуринью не тренирует. Его последней командой была «Рома».

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