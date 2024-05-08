«Флуминенсе» объявил о возвращении Тьяго Силвы

Дата публикации: 08-05-2024

Следующим клубом Тьяго Силвы станет «Флуминенсе». Центрбек после длительной европейской карьеры возвращается в родную команду.



«Вновь дома. Монстр возвращается», - так в пресс-службе «Флуминенсе» отреагировали на подписание Силвы.



Свои первые шаги в футболе защитник делал в академии «Флуминенсе». На профессиональном уровне дебютировал в 2002 году в составе «РГ Футбол». Позже в его карьере были «Порту» и московское «Динамо». В 2006 году вернулся родной клуб из Рио-де-Жанейро. 1 января 2009 года сменил «Флуминенсе» на «Милан», а спустя 2,5 года перебрался в «ПСЖ».



В настоящий момент 39-летний бразилец играет за «Челси». В этом сезоне на счету Силвы 35 встреч (4 забитых мяча, 1 голевая передача). Его трудовой договор с «аристократами» истекает ближайшим летом, потому лондонцев он покинет в статусе свободного агента.



Transfermarkt.de оценивает Силву в 2 млн евро.