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Источник: «Рубин» интересуется вратарем «Химок» Обуховым

Дата публикации: 08-05-2024

В летнее межсезонье состав «Рубина» может пополнить новый голкипер. Такая информация появилась в Telegram-канале Сергея Ильева.

Журналист отметил, что Юрий Дюпин, являющийся первым номером казанцев, останется в команде. Тем не менее в клубе рассматривают вариант с усилением вратарской линии.

«Рубин» хочет подписать Игоря Обухова, принадлежащего «Химкам». В команде из Татарстана проявляют предметный интерес к 28-летнему стражу ворот, но пока не контактировали с «красно-чёрными» по вопросу трансфера.

В «Химки» Обухов перебрался из «Нефтехимика», подписав с новым клубом соглашение до лета 2025 года. В текущем сезоне он отыграл за подмосковную команду 21 игру (9 встреч без пропущенных мячей).

Трансферная стоимость Обухова – 0,6 млн евро («Transfermarkt»).

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