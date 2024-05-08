Источник: «Рубин» интересуется вратарем «Химок» Обуховым

Дата публикации: 08-05-2024

В летнее межсезонье состав «Рубина» может пополнить новый голкипер. Такая информация появилась в Telegram-канале Сергея Ильева.



Журналист отметил, что Юрий Дюпин, являющийся первым номером казанцев, останется в команде. Тем не менее в клубе рассматривают вариант с усилением вратарской линии.



«Рубин» хочет подписать Игоря Обухова, принадлежащего «Химкам». В команде из Татарстана проявляют предметный интерес к 28-летнему стражу ворот, но пока не контактировали с «красно-чёрными» по вопросу трансфера.



В «Химки» Обухов перебрался из «Нефтехимика», подписав с новым клубом соглашение до лета 2025 года. В текущем сезоне он отыграл за подмосковную команду 21 игру (9 встреч без пропущенных мячей).



Трансферная стоимость Обухова – 0,6 млн евро («Transfermarkt»).