«Зенит» близок к подписанию аргентинского нападающего

Дата публикации: 25-08-2024

Карьера Лусиано Гонду может продолжиться в «Зените». По данным Сезара Луиса Мерло, петербуржцы должны закрыть сделку по центрфорварду в ближайшее время. «Аргентинос Хуниорс», владеющий правами на футболиста, получит за него 11 000 000 евро. Для аргентинской команды данная продажа будет рекордной в истории.



С «Аргентиносом» Гонду связан контрактом до конца 2027 года. В этом сезоне он появлялся на поле в 21 игре (5 забитых мячей, 4 ассиста).



Рыночный ценник на бомбардира составляет 10 млн евро (Transfermarkt.de).



Ранее СМИ писали, что петербуржцы ищут усиление на позицию нападающего. 23-го августа на сайте «Чемпионата» появилась информация, что «Зенит» близок к завершению трансфера Александра Соболева, принадлежащего «Спартаку».