Гвардиола сообщил, что «Манчестер Сити» – последний клуб в его карьере

Дата публикации: 11-12-2024

Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Ман Сити», сделал неожиданное заявление. Испанец сообщил, что больше не будет работать на клубном уровне.



«Я не планирую быть тренером другого клуба. Не берусь загадывать далеко, но в настоящий момент я не хочу уходить из «Манчестер Сити» и переезжать в другое место. У меня нет сил на другой проект. Не исключено, что буду работать со сборной, но это другое», - публикует заявление специалиста Дани Гарсия.



Ранее сообщалось, что Гвардиола может уйти из стана «горожан», которых тренирует с 2016 года. Однако недавно специалист пролонгировал сотрудничество с действующим чемпионом Англии еще на 2 года.



«Сити» по итогам 15 туров имеет 27 набранных очков и располагается на 4-й позиции в таблице АПЛ. Отставание от «Ливерпуля», идущего первым, составляет 8 очков.