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Жозе Моуринью: "Я хочу объединить страну вокруг одной команды"

Дата публикации: 02-01-2025

Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, что при возможности с удовольствием поработал бы с национальной сборной.

"Я хотел бы быть участником ЕВРО или чемпионата мира, чтобы объединить целую страну вокруг команды, как я много раз объединял людей вокруг клуба.

Я хочу сделать это ради футбола и ради того, что этот вид спорта представляет. Это было бы невероятно!" — цитирует Моуринью  Сorriere dello Sport.


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