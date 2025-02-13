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«Арсенал» потерял важного игрока до конца сезона

Дата публикации: 13-02-2025 02:37

Согласно информации, размещенной в соцсети «X» журналистом Давидом Орнштейном, «Арсенал» до конца сезона потерял Кая Хаверца. У форварда диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Немец травмировался по ходу тренировки команды, проходившей в Дубае. На текущий момент неизвестно, потребуется ли ему хирургическое вмешательство.

Состав «канониров» Хаверц пополнил в 2023 году, перебравшись из «Челси» за 75 млн евро. Трудовые отношения 25-летнего нападающего с «Арсеналом» рассчитаны до лета 2028 года.

В текущем сезоне Кай принял участие в 34 встречах, отметившись в них 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Рыночный ценник на Хаверца равняется 75 млн евро («Transfermarkt»).

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