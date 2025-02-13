150 млн евро за звезду: «Манчестер Сити» нацелен на громкий трансфер
«Манчестер Сити» по окончании сезона может серьезно обновиться. Хосеп Гвардиола, возглавляющий «горожан», хочет заполучить Флориана Вирца.
По данным «Bild», «Байер», владеющий правами на хавбека, продолжает переговоры по пролонгации сотрудничества с футболистом. В новом контракте, предусматривающем существенное повышение зарплаты игрока, может появиться условие по отступным в размере 125 млн евро. Опция заработает с середины 2026 года.
Если «Байеру» не удастся убедить Вирца остаться в клубе, то летом леверкузенцы будут готовы рассмотреть предложения по нему в размере от 150 млн евро.
Соглашение полузащитника с «фармацевтами» рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Вирц забил 15 мячей и сделал 12 ассистов в 34 встречах за «Байер». Его рыночная стоимость составляет 140 млн евро (источник – «Transfermarkt»).