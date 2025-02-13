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150 млн евро за звезду: «Манчестер Сити» нацелен на громкий трансфер

Дата публикации: 13-02-2025 02:37

«Манчестер Сити» по окончании сезона может серьезно обновиться. Хосеп Гвардиола, возглавляющий «горожан», хочет заполучить Флориана Вирца.

По данным «Bild», «Байер», владеющий правами на хавбека, продолжает переговоры по пролонгации сотрудничества с футболистом. В новом контракте, предусматривающем существенное повышение зарплаты игрока, может появиться условие по отступным в размере 125 млн евро. Опция заработает с середины 2026 года.

Если «Байеру» не удастся убедить Вирца остаться в клубе, то летом леверкузенцы будут готовы рассмотреть предложения по нему в размере от 150 млн евро.

Соглашение полузащитника с «фармацевтами» рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Вирц забил 15 мячей и сделал 12 ассистов в 34 встречах за «Байер». Его рыночная стоимость составляет 140 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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